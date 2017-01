Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 10, 2017 9:58 am

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, José Antonio España, manifestó la necesidad de realizar elecciones generales de manera inmediata, ya que a su parecer es la única solución a la crisis que vive el venezolano, al respecto aseguró que “en el Delta y en toda Venezuela defenderemos el voto y la Constitución”.

Nota de Prensa

Del mismo modo España argumentó que “la solución a los conflictos, a las dificultades, a la terrible crisis que atraviesa el pueblo de Venezuela, es el voto, es el derecho al sufragio, los venezolanos tienen derecho a decidir qué es lo que quieren, que quieren que pase con nuestra patria y cómo se van a resolver los problemas”.

Asimismo indicó que “nadie, ningún partido, ningún político, ningún gremio, nadie en el país está autorizado a decidir por los demás, es el pueblo el que va a decidir con su voto, el que va a elegir el futuro de Venezuela, por eso queremos elecciones ya, elecciones generales, elecciones para el Presidente de la República, de Gobernadores, de Alcaldes, y si el gobierno quiere y acepta el reto, también estamos dispuestos a que hayan elecciones parlamentarias nuevamente, no tenemos nada que temer, y no estamos defendiendo puestos, porque ser diputado a la Asamblea Nacional no es otra cosa que luchar por el pueblo de Venezuela”.

A juicio del dirigente de la tolda amarilla, el gobierno nacional de manera reiterada viola la Constitución, al respecto señaló que “hay que respetar la Carta Magna, hay que hacerla cumplir, no hay que violarla una y otra vez como lo hacen Nicolás Maduro y sus Ministros. Nosotros en Delta Amacuro vamos a defender la Constitución de la República y vamos a luchar por el voto”.

Para finalizar el parlamentario por el estado Delta Amacuro resaltó que ni los seguidores del partido de gobierno apoyan al primer mandatario, señalando que “los militantes del Psuv están dispuestos a revocar a Maduro, son capaces de votar por otro, porque no lo quieren, porque ha sido el presidente que se divorció del pueblo”.