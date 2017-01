Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2017 7:48 am

El diputado de la oposición ante la Asamblea Nacional y el Parlasur (AN), Eudoro González, expresó este martes que la declaración de abandono del cargo emitido por el presidente Nicolás Maduro está totalmente justificado porque está alejado del cargo.

LaPatilla.com

“Nicolás Maduro no ha gobernado. Ha demostrado una total desidia y se ha alejado de sus funciones, sobre todo, al aplicar políticas desligadas de la realidad del país”, expresó durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

Insistió que en Venezuela “tenemos un presidente que no ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria, sacó de circulación el billete de 100 bolívares y todo para distraer la atención de los venezolanos en temas realmente de interés”.

Recalcó que “lo que le duele al oficialismo es que la Asamblea Nacional está instalada y funcionando para continuar trabajando por el respeto a la Constitución y el derecho al voto de todos los venezolanos”.

“Todos sabemos en el estado en que se encuentran los poderes del Estado en este país, pero nuestro trabajo es haciendo valer nuestros derechos constitucionales y exigir que a los venezolanos se les permita tener elecciones. El país no aguanta más a pesar de los aumentos salariales, tenemos que hacer la palabra verdad para desmontar las mentiras del Gobierno”, agregó.

Reiteró que “la unidad siempre ha buscado la forma para unificar los esfuerzos y continuar al servicio de todos los venezolanos. No busquen en la AN salidas express o salidas no constitucionales. Queremos elegir y rescatar el derecho al voto para que este año sea electoral”.