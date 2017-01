Ene 10, 2017 11:27 am

En imágenes de CNN se pudo apreciar que dos hombres y dos mujeres interrumpieron en horas de la mañana de este martes la sesión del Senado de Estados Unidos, en la que se lleva a cabo la deliberación de las designaciones realizadas por Donald Trump para su gabinete. (LaPatilla.com)

En ese momento, Jeff Sessions comparecía ante el Comité Judicial del Senado para su confirmación como Secretario de Justicia de Estados Unidos.

Protesters interrupt Jeff Sessions at confirmation hearing for attorney general before being escorted out by police https://t.co/tfO4rYvmnQ pic.twitter.com/hSM70TihDx

— CNN (@CNN) January 10, 2017