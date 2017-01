Publicado en: Actualidad, Internacionales

Ene 10, 2017 12:46 pm

Este martes un hombre tomó a varios rehenes en un banco del campus de la Universidad de Alabama, Estados Unidos, provocando un tenso enfrentamiento con la Policía armada y un equipo SWAT.

Así lo dio a conocer la institución educativa en su cuenta oficial de Twitter, según reseña el portal de noticias RT.

La universidad ha emitido una advertencia en todo el campus para que la gente se aleje del lugar del incidente.

Se desconoce cuántos empleados del banco se encuentran en el interior de la entidad situada en el campus, pero efectivos policiales han revelado que la oficina bancaria no estaba cerrada cuando se produjo el incidente.

Según la teniente de la Policía de la ciudad de Tuscaloosa, Teena Richardson, el hombre armado entró en el edificio y tomó a los empleados como rehenes, informa al.com. “No se produjo como un robo”, ha señalado. Richardson admite que los agentes no saben “cuál es el problema”.

