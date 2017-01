A lo largo del día, vecinos y amigos me han escrito para preguntar ¿Qué pasó en la AN? ¿De qué se trata el abandono del cargo?. Por eso he decidido invertir algunas líneas en explicar y responder algunas de estas inquietudes.

Para empezar, debemos tener claro que el procedimiento de hoy tiene su origen en el artículo 233 de nuestra Constitución, allí se enuncian los casos de faltas absolutas del Presidente de la República. Una de estas faltas es el “Abandono del Cargo” y se define muy bien el hecho de que la AN tiene la potestad de decidir cuando el primer mandatario ha cesado sus responsabilidades.