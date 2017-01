Publicado en: Actualidad, Nacionales

El abogado constitucionalista José Vicente Haro aseguró que estamos frente a un Estado forajido, donde además “tenemos un presidente entre comillas que está ilegítimamente y al margen de la Constitución ejerciendo el cargo”.

En su opinión, al menos en la teoría la decisión que aprobó este lunes la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro está apegada al artículo 233 de la Constitución y la hizo de manera oportuna y acertada.

Al referirse a lo señalado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con relación a que la AN no podía realizar esa declaratoria, Haro aseguró al equipo de Prensa Unidad Venezuela que ese comunicado no tiene validez alguna, porque es un simple comunicado. “El TSJ no se puede estar pronunciando por comunicados o notas de prensa. El TSJ se tiene que pronunciar por decisiones judiciales, por sentencias”, precisó.

Agregó que lo que sí tiene validez, en su opinión, es la declaratoria que hizo el Parlamento, y consideró que desde el punto de vista constitucional lo que tendría que pasar a partir de este momento, como lo establece el artículo 234 de la Carta Magna, es que el presidente de la AN asumiera la Presidencia de la República por 30 días, cuando se deberían realizar las elecciones para escoger a un nuevo mandatario nacional. “Eso es lo que, apegado estrictamente al Derecho, debería pasar. Ese es el deber ser”, destacó.

No obstante, precisó que en la práctica tenemos un TSJ que desconoce la Constitución y las formas jurídicas y que abiertamente adelantó su posición, por lo que no debe extrañar que en los próximos días, a solicitud de la bancada oficialista, dicte una sentencia que deje sin efecto el acuerdo de la AN. “Ya por ahí la posibilidad de que se ejecute en la práctica esta decisión del Parlamento es muy remota, por no decir imposible”, enfatizó.

Además, dijo que el Consejo Nacional Electoral (CNE), si fuese un poder autónomo, debería hacerse eco de la declaratoria de la AN y organizar los comicios presidenciales. Sin embargo, recordó que todos sus rectores han sido designados a dedo por la Sala Constitucional del TSJ, unos en diciembre de 2014 y otros en diciembre de 2016. “Entonces con una mayoría (4 de 5) que responde a los intereses del gobierno es remoto, poco probable y hasta utópico pensar que organice esos comicios. Hasta el día de hoy ni siquiera ha mencionado el tema, pese a que la AN le dio la instrucción”, manifestó.

“Creo que la falta de institucionalidad en estos dos poderes, el TSJ y el CNE, va a hacer muy difícil materializar en la práctica la decisión de la AN”, comentó.

El experto en Derecho Constitucional explicó que si aplicamos el artículo 234 de la Constitución, lo que en la práctica no se ha concretado, “entonces lo que tenemos es un presidente entre comillas, y lo coloco así entre comillas, que está ilegítimamente y al margen de la Constitución ejerciendo el cargo. La declaratoria de ayer de la AN coloca a Nicolás Maduro en una situación de presidente ilegítimo y por eso digo presidente entre comillas”, insistió.

Insistió en que la Asamblea Nacional hizo lo correcto, lo que tenía que hacer, porque cree que es importante dejar constancia de que el presidente de la República actúa fuera de los parámetros constitucionales y que, por omitir el cumplimiento de sus atribuciones, señaladas en el texto fundamental, no ha garantizado a los venezolanos el uso, goce y disfrute de los derechos establecidos en la Constitución.

“Lo que ha promovido es la violación de sus derechos humanos, no solo los políticos sino también los sociales, el derecho a la alimentación, a la salud… Además de la omisión en el cumplimento del artículo 236 numeral primero de la Constitución, que señala que el primer deber de un presidente es cumplir con la Carta Magna y las leyes, y vemos que este presidente lo que hace reiteradamente es violarlas”, expresó Haro, quien agregó que Maduro se ha dedicado más a efectuar una especie de proselitismo político para asegurar el poder, que a ejercer su cargo.

Ratificó que la declaratoria por parte de la AN es un “claro e importante” mensaje para la comunidad internacional, que vuelve a señalar que en Venezuela no existe hilo constitucional, no hay respeto a la institución parlamentaria ni a la Carta Magna. “Estoy seguro de que si la AN no lo hubiera hecho, la mayoría de los venezolanos estaría reclamándole por qué no lo hizo… Es trabajo de la AN seguir luchando en medio de esta situación y tratar de buscar las vías para que la decisión se ejecute en términos constitucionales y electorales”, manifestó.

Consideró muy importante que la Asamblea Nacional no se quede en la declaratoria y la instrumente nacional e internacionalmente, es decir, gire instrucciones al CNE y los poderes públicos del país, pero también a los organismos foráneos como la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este sentido, dijo que volvemos sobre el supuesto del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que quedó en stand by cuando comenzó el proceso de diálogo. A su juicio, cree sería conveniente que la Comisión de Política Exterior presente el acuerdo ante la OEA y solicite una nueva reunión del Consejo Permanente para que vuelva a analizar el caso de Venezuela.

Al ser consultado por el equipo de Prensa Unidad Venezuela sobre la posibilidad de que Maduro presente su Memoria y Cuenta en un lugar distinto a la AN, dijo que eso sería inconstitucional dado que debe hacerse ante el pueblo, y los diputados son sus representantes.

Sin embargo, recordó que el año pasado el oficialismo, ante lo que calificaban como desacato de la AN por la incorporación de los diputados del estado Amazonas, consignó ante el TSJ un recurso de interpretación para que el presidente de la República pudiera dar su mensaje anual ante la Sala Constitucional. En esa oportunidad, una vez superada esa situación con la desincorporación de esos parlamentarios antes del 15 de enero (fecha tope para la presentación del mensaje presidencial) Maduro acudió a la AN.

“Ahora en esta situación hay que ver qué jugada articulará el oficialismo, si van a usar el mismo argumento de desacato – pese a que la AN dejó sin efecto la juramentación de los diputados de Amazonas – o porque con la decisión presuntamente desconocen al presidente de la República o el supuesto golpe de Estado de la AN del que hablan. No me extrañaría que pretendan hacer lo mismo que el año pasado”, dijo.

Para Haro no hay duda de que tenemos un Estado forajido, debido a que se ha colocado al margen de la Constitución, las instituciones democráticas y violado derechos humanos civiles, políticos y sociales. “Un Estado forajido se basa en el ejercicio del poder a partir de la violación de la Constitución y de los derechos humanos”, agregó.

Ante la posibilidad de que el gobierno busque algún mecanismo para disolver a la AN, Haro fue enfático al señalar que estaría al margen de la Carta Magna y sin duda sería un golpe de Estado. “Sería un fujimorazo a la venezolana”, finalizó.