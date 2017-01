Publicado en: Actualidad, Economía

Ene 10, 2017 10:22 am

Hace dos días Nicolás Maduro anunció un aumento del 50% del salario mínimo para llevarlo a Bs. 40.638,15.

Por Horacio Medina @unape

Les traemos las reacciones de sindicalistas, ministros, economistas y empresarios, que son variaciones del mismo tema. Saque usted, estimado lector, sus propias conclusiones.

José Antonio García, coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores.

“Alza salarial es demagogia y no compensa caída del poder adquisitivo”. “Son cuatro años con aumentos del salario mínimo y la calidad de vida de la población sigue deteriorándose”.

Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela

“el proceso de deterioro del ingreso del trabajador desde el año pasado ha sido bárbaro debido al alza de más de mil por ciento en los alimentos”. Recordó que dos tercios del ingreso (sueldo más bono alimentación) se van en comida, el renglón más golpeado por la inflación. “Ya basta que los asalariados sean los que carguen las consecuencias de las malas políticas económicas del gobierno que favorecen a los especuladores y los importadores”. “los aumentos salariales no son la causa de que se dispare la inflación sino una consecuencia, en la que el gobierno ocasionó el deterioro de la importancia del trabajo productivo en la economía venezolana”.

Wills Rangel presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo

“Aumento del salario busca desacelerar la inflación”. “La oposición, en medio de su locura, cree que acabando con el país logrará gobernar”. Resaltó que los monopolios nacionales e internacionales apuestan a la derrota de la revolución. A su juicio, “gracias a la revolución” la clase obrera tiene mayor conocimiento sobre la economía del país ( imaginamos que no se refiere a su conocimiento). Por último, comentó que “el golpe de timón en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA)” permitirá reforzar la industria en 2017, con más de 90.000 empleados petroleros de diferentes nóminas trabajando en las mesas de trabajo.

Ramón Lobo ministro de Economía y Finanzas

“El nuevo cono monetario no genera nivel inflacionario y esto refleja es una situación económica inducida que vivimos”. Aseguró que el aumento de los precios en los productos se convirtió en un instrumento de guerra que se utiliza para atacar a la familia venezolana. “Simplemente es un instrumento de guerra para someter a la familia venezolana. Hay una instancia dedicada a que los precios estén adecuados a los costos de producción. El aumento de productos es una de las aristas del ataque a la economía real y particularmente de manera directa al bolsillo del venezolano”,

Francisco Torrealba, ministro para el Trabajo

“Aumento de salario mínimo no representa más inflación”. “No vamos a permitir que ninguna empresa sea cerrada ni paralizada, sino se aplicará lo que estipula la ley y se efectuarán ocupaciones temporales y el control de las empresas será tomado por la clase obrera venezolana”. Afirmó que “Se trata de una acción para la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario en protección de los trabajadores”.

José Guerra, economista, diputado de la Asamblea Nacional

“Entre el año 2008 y el 2017, la inflación es de casi 14.000%, quiere decir que liquidó al cono monetario”. “Este cono monetario había que actualizarlo porque la inflación lo destruyó”. “Yo te puedo aumentar entre 1.000%, 200% y 300%, pero si la inflación supera el aumento de los billetes, no te aumenté el sueldo, lo que hice es que te lo disminuí. En el 2016 el Gobierno aumentó, incluyendo el ticket de alimentación más salario, un 444% el salario y la inflación es mayor que 500%, en consecuencia, en el neto me quitaste más de lo que me diste”.

“¿Merecen los trabajadores un aumento salarial? Sí. Pero un aumento del poder de compra pero no más billetes con los cuales se compra menos”. “Definiciones: Salario Nominal (SN): los billetes que te pagan. Salario Real (SR): poder de compra de los billetes. SR= SN-INFLACIÓN”,

Francisco Martínez, presidente de Fedecamaras

“Nuevo aumento del salario mínimo incrementará la inflación”. Cada tres meses el gobierno repite este tipo de medidas que cada vez menos empresas son capaces de absorber. “Uno no sabe cuál es el verdadero fin de este tipo de medidas”.