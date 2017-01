Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2017 11:00 am

El diputado por la Mesa de la Unidad, José Manuel Olivares denunció que grupos afectos al gobierno hicieron destrozos en la Escuela de Medicina del Hospital Vargas, cuyo auditorio iba a ser utilizado para realizar la sesión ordinaria de este martes de la Asamblea Nacional.

Olivares informó que sigue en pie la sesión de la Asamblea Nacional, que está pautada a las 2 de la tarde en el Hospital Vargas.

Grupos violentos de 60 personas se encuentran destruyendo escuela de medicina del hospital Vargas secuestrando a médicos, enfermeras, estudiantes “nosotros no tenemos la culpa de la frustración de Nicolás Maduro seguimos escuchando al ciudadano y que la política es para escuchar al ciudadano y plantearle soluciones”.

Hoy a pesar del acto de violencia, la sesión de la AN se mantiene en pie en el Hospital Vargas hay no hoy ningún grupo espontaneo sino enviados por Nicolás Maduro. Este es un país que quiere soluciones y la salud es un problema que sufren los venezolanos.

A esta hora no hay policías ni Guardia Nacional cuando desde ayer se sabia que la AN iba a sesionar en el Hospital Vargas, el único que se beneficia en que esta AN no sesiones es el escondido de Miraflores.

Dos técnicos de CapitolioTV que están allá secuestrados, estaban instalando los equipos exigimos a Nicolás Maduro que envién los cuerpos de seguridad para controlar esta situación.

Vayan a darle la cara al país que tienen problemas, salgan a ver el paiís de verdad.

Grupos Violentos enviados por @NicolasMaduro destruyen en este momento la Escuela de Medicina de la UCV y parte del Hospital Vargas — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 10 de enero de 2017

Nuestra AN está en la calle, junto a la gente, mientras la cúpula de mafiosos de Maduro se reúne para seguir saqueando al país #ANenLaCalle — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 10 de enero de 2017

Nicolás Maduro continúa llamando a la violencia! La política es para solucionar los problemas de la gente! No para destruir un hospital — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 10 de enero de 2017