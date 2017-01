Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2017 12:49 pm

“Transitamos una grave crisis económica, alimentaria, social que tiene mucho de su fundamento, en una profunda diatriba política que ha conducido, a una creciente inestabilidad institucional. Sabemos que el Consejo Nacional Electoral no quiere precisar la ruta electoral, que los gobernadores no quieren medirse, que el Tribunal Supremo de Justicia justificará cualquier acción en contra de la Asamblea, y de nuestros diputados. Entonces para hacer que la democracia funcione llegó la hora de arremangarse la camisa, y salir al unísono, como nación con legado libertario, a demostrar fuerza cívica. Para hacerle entender al gobierno de turno, que un demócrata no le teme al pueblo.” Son expresiones de Roberto Smith, quien propone “movilización general en todas las ciudades” para llamar a elecciones adelantadas, y “según lo consagra la constitución”.

Smith apunta que “no hay maniobra jurídica o política que pueda contra la voluntad de un pueblo. Porque cuando una sociedad se decide, a enfrentar y vencer la crisis, no hay muro de contención, para reafirmar la perfectibilidad de la democracia. Maduro no sólo está demostrando autoritarismo, sino temor a quienes lo eligieron. Hoy todo el país le exige renuncia. Y Maduro debe renunciar.”