El concejal de Naguanagua, Thomas Dangel dijo que la venta de gasolina en pesos colombianos en estaciones de servicios de la frontera colombo- venezolana no enfrentará el contrabando de combustible sino que la incrementará.

Destacó que las bombas no están adecuadas para aceptar el pago en tarjetas y el sistema cambiario, lo que significaría que el precio del bolívar en Cúcuta caería, por lo que “el Ejecutivo nacional de forma indirecta manifestó que nuestra moneda no sirve”.

El también dirigente de Primero Justicia (PJ) dijo que esta nueva medida es una de las decenas que ha tomado Maduro para intentar frenar a las presuntas mafias contrabandistas, pero que hasta ahora no ha sido posible.

Dangel recordó que en agosto de 2015 fue decretado el cierre de la frontera colombo-venezolana, esto también con el fin de erradicar el contrabando de alimentos y gasolina para Colombia y luego de nueve meses la medida fue levantada para que los venezolanos comprarán productos básicos que no se consiguen en Venezuela.

Asimismo, creó el Estado Mayor Fronterizo, en la que movilizó una cantidad de efectivos del Ejército venezolano y la Guardia Nacional Bolivariana para controlar el tráfico de la gasolina e incrementar la seguridad, “pero hasta ahora como toda su política ha fracasado”.

El edil aseguró que es una medida irresponsable que Pdvsa abra bombas que cobren en peso cuando no hay paso vehicular en la frontera. “¿A quién se la van a vender? O es que ahora los venezolanos vamos a cancelar el combustible en peso?”, dijo.

Por último, hizo un llamado al Gobierno Nacional a trabajar en la recuperación de la liquidez y niveles crediticios de Pdvsa, porque actualmente está quebrada y sin un centavo. Así como también, en la activación de El Palito y Amuay, con el objetivo de garantizar gasolina a los venezolanos sin necesidad de realizar largas colas.

