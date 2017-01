Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 11, 2017 6:39 am

De supervivencia fue el año 2016 para las agencias de viaje y turismo en el estado Táchira. La poca disponibilidad de boletos aéreos, el alza constante en los precios de los pasajes -en más de 150 % por el incremento del dólar paralelo-, aunado a la crisis económica que contrajo severamente el poder adquisitivo del venezolano, llevaron a una drástica caída en las ventas. Así lor reseña lanacionweb.com

Muchas agencias se vieron obligadas a dar vacaciones colectivas en el mes de diciembre e incluso algunas no podrán abrir en el primer trimestre del año nuevo. Justamente, ese es el desafío, mantenerse operativas, señaló un ejecutivo de ventas. “La situación económica del país cada vez es peor y derrumba el sueño de las personas que desean viajar a cualquier destino del mundo”.

Y es que vacacionar para los tachirenses ya no es una opción, debido al elevado costo de los boletos, tanto nacionales como internacionales. Así se constató en la agencia Colonial, que cerró actividades el 14 de diciembre y se reincorporó este lunes 9 de enero a sus labores cotidianas.

—No tengo sistema, pero he estado monitoreando desde la casa y esta semana no ha habido disponibilidad de vuelos nacionales. Sacaron por Láser una alternativa, un vuelo especial para horarios de la tarde, en Bs 56.000, La Fría-Maiquetía, solo de ida. Mientras los otros están por el orden de los 25.000 bolívares, pero no hay disponibilidad para este mes -dijo la operadora-.

En cuanto a los boletos internacionales, comentó que el precio del dólar paralelo pasó de 1.604 a 4.500 bolívares, entre el 1 y 2 de diciembre. De allí que se dispararán los precios de los pasajes, por ejemplo, para Aruba y Curazao la tarifa oscilaba entre 70.000 y 120.000 bolívares, y pasó a costar 500.000 bolívares, ida y vuelta.

Igualmente, para Medellín el boleto tenía un valor de Bs 200.000 y actualmente ronda los 606.000 bolívares. Para Miami, el último pasaje que vendió en 2016 lo cotizó a Bs. 639.500, el 7 de diciembre, pero al revisar el sistema, la semana pasada, el mismo boleto estaba en 1.230.000, con Santa Bárbara, y en 1.036.000 con Láser.

“Le revisé a una joven que quería viajar a Panamá, el 12 de enero, y le sale en Bs 776.000, y después del 19 de enero sale en 580.000 bolívares. No sabemos a qué tasa nos están cotizando, pero para mí es a dólar libre, porque es demasiado la brecha”, agregó.

Hay otros destinos disponibles, pero pagaderos en dólares, como Ecuador y Chile. “El último que vi para Santiago de Chile estaba en $580, y para Guayaquil un poco más”. En otras agencias se llegó a cotizar en más de 700 dólares para ambos destinos suramericanos. Asimismo, Europa se cotiza en dólares, con excepción de los vuelos que ofrece Conviasa, por ejemplo, para España se llegó a vender hasta en 980.000 bolívares, en diciembre.

Conviasa no contesta llamadas

Valga recordar que ninguna agencia de viajes a escala nacional está autorizada para vender boletos de Conviasa, los únicos autorizados para la venta de estos boletos son las oficinas comerciales del consorcio. Las tarifas resultan atractivas para los usuarios, en comparación con otras aerolíneas, donde los costos de los pasajes duplican a los de Conviasa.

No obstante, Carmen Echeverría aseguró que ya no se consiguen boletos, sino para después de abril del 2017, según le informó una empleada. “La apertura del sistema fue hasta el mes de marzo y ya no hay disponibilidad. En efecto, tengo un mes tratando de comprar pasajes para Madrid, a través del call center, y no he podido”.

Y es que la venta de boletos internacionales de Conviasa se efectúa a través del 0500 Conviasa (0500 – 26684272). En su oficina ubicada en el CC Paseo La Villa solo venden los boletos nacionales, cuya disponibilidad es poca para el mes de enero. “Solo hay fecha para el 27 de este mes”, contestó la empleada al preguntarle. El costo es de 25.000 bolívares.

Como Echeverría, otras personas se acercaron a la oficina a indagar sobre la venta de boletos internacionales y la respuesta fue siempre la misma: “Tienen que llamar al 0500 Conviasa”. Sin embargo, los usuarios aseguraron que no contestan, lo que les hace pensar que no hay boletos disponibles.