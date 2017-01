Publicado en: Destacados, Nacionales

El choque de poderes continúa en 2017. En menos de 15 días, la confrontación entre la Asamblea Nacional (AN), el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) persiste al inicio de este año, dando continuidad a una pugna institucional que no trajo resultados a la crisis en 2016. Un “tira y encoge”, que a juicio de expertos, seguirá sin dar soluciones concretas, realzando la incertidumbre en los venezolanos. Así lo reseña laverdad.com

Por Lenys Moreno

El Parlamento declaró este lunes el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro como parte de su propuesta de una salida constitucional del Gobierno. Ese mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reiteró que el Legislativo no tiene facultad para este tipo de acciones. Ayer, la bancada del PSUV en la AN introdujo un recurso de amparo en contra de los diputados opositores, a quienes solicitó que juzguen e indiquen las responsabilidades jurídicas, penales, administrativas y políticas que deben asumir por ir en contra de los lineamientos judiciales. El jefe de Estado calificó la acción de la Asamblea como un delito, el cual no pueden pasar por alto.

“Este tira y encoge entre el Gobierno y la oposición no llevará a nada, no traerá soluciones, sino una situación de punto muerto muy parecida a la del año pasado. Ninguna de las dos fuerzas puede derrotarse”, declaró a La Verdad, Ricardo Sucre, profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Apuntó que la eficacia del abandono de cargo depende de cuál sea la estrategia de la oposición. Legalmente, no cree que llevará a elecciones presidenciales, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los demás poderes no acatarán. Considera que una de las metas puede ser generar presión social, ir construyendo un discurso de que el Gobierno está al margen de la Constitución. “Si la Unidad cree que con eso ocurrirán elecciones, no será eficaz. En términos de una presión general, pudiera ayudar”.

Carlos Raúl Hernández, analista político, lo dijo en declaraciones recientes a este rotativo: “La vía de la confrontación no funciona y eso está demostrado con la paliza confrontadora del 2016 para la MUD (…) De lo único que tienen que ocuparse es de las elecciones regionales. Eso es lo más concreto”.

Luis Vicente León, presidente de Datánalisis, expuso que “la AN está cercada institucionalmente. Sus acciones son relevantes en términos simbólicos, pero no en capacidad de ejecutar sus decisiones”. Refirió que le parece que se equivocan quienes “creen que el Presidente no gobierna. Mi impresión es diferente. Creo que ha reforzado su control”. Destacó que al comienzo de este 2017, “se vuelven a sobredimensionar expectativas de cambio que en lo personal no veo claras”.