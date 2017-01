Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 11, 2017 10:30 am

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Dennis Fernández, aseguró que para darse el abandono de cargo no es necesario que el Presidente de la República se ausente. A su juicio el Gobierno no ha mostrado voluntad política para solucionar los problemas del país, reseña Venevisión.

“Para abandonar el cargo no es sólo necesario que la persona esté o no de cuerpo presente, el abandono del cargo se produce por el simple hecho de no cumplir las funciones atribuidas en la Constitución. El país hoy se encuentra sumergido en la peor de las crisis que haya vivido Venezuela en toda su historia republicana, la gente no consigue que comer, la gente está escarbando de la basura hurgando en la basura para comer y no es cosa que te le cuenten es cosa que tú vives y lo ves día a día”, añadió Fernández.

ernández desmintió que exista desarticulación en la Unidad y aseguró que está planteándose su reestructuración. También se refirió al proceso de diálogo entre Gobierno y oposición.

“Que podemos esperar de un anunciado diálogo para el 13 de enero, el interesado en el diálogo es el Gobierno y es el interesado para enfriar las solicitudes y requerimientos del pueblo venezolano. Nosotros por nuestra cuenta no tenemos ningún interés en dialogar si no hay resultados, solo si hay garantías de buenas, resultados para el pueblo venezolano no para la oposición ni la unidad para el pueblo venezolano pudiéramos acudir a una mesa de diálogo. No está planteado que acudamos a una mesa de diálogo”, puntualizó la dirigente parlamentaria.

Ver entrevista en: Venevisión.