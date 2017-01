Publicado en: Opinión

Ene 11, 2017 6:23 pm

Iniciando el año se impone escribir otra historia, capaz de cambiar la trágica realidad política, social y económica que acompaña desde hace mucho, demasiado tiempo, a los venezolanos día a día en este nuestro país….

La sola posibilidad de escribir una nueva realidad nos pide mejorar como personas. Una realidad soñada por todos también nos obliga a integrarnos para cambiar el entorno social hoy caracterizado por las caras de angustia, escasez y depresión por no poder cubrir las necesidades humanas de primer orden.

Esta realidad que vivimos y a la cual nunca deberíamos acostumbrarnos, exige escribir la nueva historia con matices y colores, donde todos quepamos, de acuerdo a nuestros sueños y aspiraciones. Y esa nueva historia, a escribir, porque de eso se trata, no puede significar nuevas incertidumbres o el vacío de respuestas ante problemas que no se resuelven a ningún nivel: Digamos la inseguridad galopante, la educación tan venida a menos que a veces nos preguntamos si no es una obligación de estado, o más bien una lotería, o la salud que comienza en la mesa donde comer tres veces al día en nuestra Venezuela actual se ha convertido en un gran reto, para no tener que escribir sobre enfermarse que hoy día puede ser sinónimo de muerte, dónde respirar es una suerte y no una bendición de Dios y un derecho a la vida como debe ser.

Amigos: Este año ?los invito a escribir desde la acera de la tolerancia, que es independiente de los odios polarizados, una nueva historia, nuestra, que sea parte de las soluciones efectivas, siendo nosotros los protagonistas, independientes de colores políticos que tal como hemos visto y con resultados trágicos han llevado a nuestra sociedad hasta los extremos de apartarse de la realidad esperando que el alza petrolera, el Kino o simplemente papá estado haga de todo por nosotros, incluso cuando no son sus funciones porque las hace mal…

Amigos: Estamos agonizando; y solo si somos capaces de ser parte de la solución, incluyente, podremos ser protagonistas del despertar…

Amigos: Desde el municipio donde vivo, trabajo y sueño, pero para toda Venezuela los invito a unirnos, tomar conciencia, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro amado país. Encendamos cada día más velas de esperanza que en el momento actual y así lo anuncian las encuestas, significa ser independiente, libre de odios y capaz de resolver problemas que se acumulan en los ministerios, en las gobernaciones y en las alcaldías, incluyendo la de mi amada Baruta…

YO ME ATREVO!!!