El año 2016 cerró de acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia con al menos 28.479 homicidios. Para este 2017 no se vislumbra que los índices delictivos se reduzcan considerablemente en el país.

Para el criminalista Fermín Mármol García cada año que culmina es peor que el anterior. Señaló que las políticas públicas en materia de Seguridad Ciudadana se tienen que medir de acuerdo a los resultados, y no con las buenas intenciones, añade que debe haber voluntad política para materializas los plantes.

“Si no puedes rescatar las instituciones por falta de recursos, y no puedes rescatar al sector privado por un tema ideológico, la inseguridad va a crecer”

El profesor universitario resaltó que en Venezuela lo que ha habido es un desmantelamiento institucional, que conlleva a un déficit de policías uniformados del 100 por ciento.

“Después de 18 años de la revolución bolivariana, ha habido 16 rectores de la seguridad en Venezuela, desarrollando una veintena de planes de seguridad, hay que observar si el homicidio, el secuestro y el robo a mano armado está descendiendo, si Venezuela está saliendo de los 10 países con menos transparencia o más corrupto del planeta, si eso sucediera uno vería que las cosas se están haciendo bien, pero la mala noticia es que año que culmina es peor que el anterior y el 2016 no ha sido la excepción” dijo.

El también abogado indicó que hay una falta de pesquisas, de criminalistas, de hombres y mujeres de ciencias forenses que realizan investigación criminal en el país del 300 por ciento, al igual que la ausencia de fiscales del Ministerio Público, jueces penales, y custodios penitenciarios. Manifestó estar de acuerdo con declarar la Emergencia Policial.

“¿Cuál es conclusión de esto?. Que la seguridad ciudadana jamás fue una prioridad para la revolución Bolivariana. La Seguridad Ciudadana no fue importante, no fue prioritaria, e inclusive se le tildó de ser políticas de derecha, de combatir el crimen, la violencia, se consideró como algo de derecha, y que con el hombre nuevo los índices delictivos iban a bajar, y esa fantasía no ocurre” enfatizó.

Para este 2017 Mármol García observa un divorcio entre el gobierno nacional y los ciudadanos, ya que a su juicio, el ejecutivo quiere ir a la inversión militar, eliminar el voto, buscar una hegemonía comunicacional, mientras que la ciudadanía reclama elecciones, y una mayor conexión con lo social.

“Va a haber una judicialización efectiva, yo creo que el Comando Nacional Antigolpe es un esbozo de lo que puede repetirse este año, en comparación con el 2014. Creo que vienen mayores detenciones este año, viene el apagar voces disidentes, voces que muevan la opinión pública, y que puedan mover el tema de la ciudadanía”, resaltó.

El abogado asegura que el tema económico va a repercutir en la inseguridad que según su criterio no se va a poder resolver durante el 2017.

Le surge las interrogantes de “cómo el ejecutivo va a hacer aparecer unos 15 mil nuevos investigadores criminales, unos 50 mil policías uniformados, cómo depurar las instituciones policiales para generar seguridad y confianza, al igual que cómo poder lograr que los procesos sociales que generan delincuencia, cómo el embarazo precoz, la paternidad irresponsable, los niños en situación de abandono, la falta de empleos realmente estables que generen progreso y bienestar sean una realidad”, se preguntó.

En cuanto al aumento de los homicidios en el estado Aragua indicó que es de estudio porque considera que “convergen problemas como el debilitamiento de las policías, la instalación de zonas de paz, la presencia de megas bandas criminales, y de un pranato que traspoló los muros carcelarios y pone toque de queda a una parroquia”.

Fermín Mármol advierte que si el gobierno nacional quiere convertir a los habitantes en seres sumisos, obedientes, conformistas, se va a encontrar con una muralla muy alta. “La ciudadanía exige coraje, coraje, valentía. Si el precio que tenemos que pagar por la libertad es ser objetivo del gobierno, habrá que pagarlo”, sentenció.

Sin embargo pide que “Ojalá” el gobierno comprenda que el mejor camino es el electoral

Por último recomendó a los ciudadanos que es momento de “elevar la sana malicia y el sentido común ya que de no hacerlo, pueden ser “lamentablemente marcado por una organización criminal y va vivir un mal momento”.

