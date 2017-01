Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 11, 2017 2:13 pm

El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, una vez más afirmó que Venezuela está bajo una dictadura por parte de Nicolás Maduro, premisa bajo la cual la nueva directiva de la AN se regirá a la hora de tomar decisiones. “Desde que el gobierno desconoció a la Asamblea esto dejó en evidencia que estamos en una dictadura, por eso debemos entender que cualquier decisión de la AN será con esta sugestión, pero es importante resaltan que esto tendrá fuerza con la movilización a la calle, con una rebeldía democrática que le haga entender a los que están sosteniendo esta dictadura que no puede seguir del lado de una cúpula que solo los beneficia a ellos”.

“Aquí nosotros debemos definir bajo qué realidad queremos jugar; desconocieron la Asamblea y eliminaron el revocatorio, y seguimos en una farsa institucional en la cual en teoría aquí el gobierno va a convocar elecciones, los poderes son legítimos, pero eso es falso”, aseguró el diputado.

En entrevista en el programa, Vladimir a la Una, Guevara explicó que el abandono del cargo por parte de un presidente no se trata de estar en un sitio, sino de ejercer funciones que beneficien al pueblo. “Nicolás Maduro dejó de ser presidente no porque la AN lo decidió; cuando eres el presidente estás bajo un contrato que es la Constitución, debes cumplirla y Maduro no lo hace. Una cosa es ausencia y la otra es abandono, y esta última es una acción en la cual el presidente deja de ser presidente por sus acciones”.

En cuanto a la movilización, el vicepresidente del Parlamento, aseveró que esta es necesaria para lograr efectos positivos para el país. “Nada de lo que hagamos va a tener resultados si no se hace una movilización nacional, porque es así como pondremos en una encrucijada a la dictadura. Si el pueblo está decidió de llegar hasta las últimas consecuencia, sin violencia, estoy convencido de que aquí habrá un cambió. La presión no solo es una marcha, también es importante los paros laborales, las huelgan de hambre y las concentraciones en lugares públicos, esto con la misión de hacer insostenible el mantenimiento de esta dictadura que los lleve a rendirse”.

Refiriéndose a las diferencias de opiniones dentro de la Mesa de la Unidad, Guevara manifestó que es importante que todos sus integrantes lleguen a un acuerdo que en definitiva beneficie al pueblo venezolano. “La realidad misma va imponiendo nuestro criterio, y junto al debate y el pueblo, estamos seguro que serán los que convenzan al resto de la MUD para que asuman el camino que necesita Venezuela. Sin lugar a dudas, la oposición no puede tener cinco tesis políticas, lo ideal es ponernos de acuerdo para lograr la meta. Y si no lo logramos entonces, que sea la población la que decida”.

LaPatilla.com