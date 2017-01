Ene 11, 2017 8:16 am

La española Garbiñe Muguruza confirmó este miércoles su mejoría física después de completar su primer entrenamiento en Melbourne Park, sede entre el 16 y el 29 de enero del Abierto de Australia. EFE

Muguruza se ejercitó en el escenario del primer Grand Slam del año y compartió con sus seguidores sus buenas sensaciones cinco días después de que una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha le obligara a retirarse de su duelo de semifinales del torneo de tenis de Brisbane (Australia) ante la francesa Alizé Cornet.

En un breve texto distribuido a través de su perfil en Twitter, Garbiñe Muguruza aseguró que está “mejorando” de su dolencia.

Hi Melbourne! 1st practice at the @AustralianOpen today, feeling better. Hola Melbourne… primer entreno en el @AustralianOpen mejorando… pic.twitter.com/4Tlj2hN4QY

— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) January 11, 2017