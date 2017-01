Publicado en: Actualidad, Nacionales

La Alcaldesa Metropolitana Encargada Helen Fernández ratificó este miércoles su compromiso de trabajar de la mano con el Cabildo y la Contraloría Metropolitana de Caracas a fin de dar respuesta a los caraqueños a través de una gestión de equipo. Así lo hizo saber durante el inicio del período de sesiones del Cabildo Metropolitano, encuentro durante el cual fue elegida la nueva junta directiva del ente capitalino que pasa a presidir el edil Alí Mansour.

“Tomando como punto de partida las palabras de nuestro expresidente saliente, quien hizo una muy buena gestión, Edinson Ferrer, quiero empezar diciendo que somos una misma gente y vamos a construir una Ciudad Para la Vida, que es la ciudad que el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma ha predicado desde que llegamos a la Alcaldía. Hoy es un día muy especial porque juramentamos una nueva junta directiva de un cabildo con el que hemos articulado como un equipo. Para nadie es un secreto todas las dificultades que atraviesa la Alcaldía Metropolitana, pero aquí estamos, dándole la cara a Caracas, como un solo equipo, como un solo cuerpo, como debe ser, con toda la fuerza y la voluntad para seguir adelante”, dijo.

Fernández aseguró que en la Alcaldía Metropolitana de Caracas están decididos a continuar a pesar de los obstáculos.

“Recordando a nuestro querido Alcalde Ledezma injustamente preso, aquí haremos gestión así sea debajo de una mata de mango, porque es nuestra obligación rendirle soluciones a los caraqueños”, aseguró.

A pesar de todo el esfuerzo, Helen Fernández considera que la mayor deuda con los caraqueños no se ha saldado y es la libertad de su Alcalde Metropolitano.

“Un llamado de reflexión, los caraqueños necesitan a su alcalde, al alcalde legítimamente electo, al alcalde al que le vulneraron el voto. Ya yo voy para dos años como encargada y a él le han privado de la oportunidad de ejercer sus verdaderas competencias. Desde aquí exigimos su libertad”, precisó.

Devolver las competencias a la Alcaldía Metropolitana de Caracas para prestar más y mejores servicios a los ciudadanos es también una tarea pendiente que la Asamblea Nacional puede cumplir.

“Unidos vamos a avanzar con esa Asamblea Nacional, legítimamente electa en la cual ya está en primera discusión la restitución de la Ley del Distrito Metropolitano, para poder ejercer nuestras verdaderas competencias, para poder tratar la ciudad como lo que es, una sola ciudad. La ciudad no puede ser tratada a pedazos. Para poder generar políticas públicas eficientes de agua, de luz, de salud, necesitamos nuestras competencias y es eso lo que vamos a recuperar a través de la Asamblea Nacional”, adelantó la Alcaldesa Metropolitana Encargada.

Unidos en un propósito

La Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández convocó a los venezolanos a unirse en torno a lo que considera es una decisión legítima de la Asamblea Nacional: la declaratoria de responsabilidad política del Presidente Maduro sobre la situación del país y su abandono de las funciones inherentes a la primera magistratura de la nación.

“Este es un país donde tenemos una crisis humanitaria, donde tenemos unos colectivos sin autoridad que entran a los hospitales, agreden, roban y ni siquiera tienen piedad con un enfermo. Qué se puede decir cuando no tenemos una seguridad, cuando no tenemos transporte, cuando tenemos una ciudad y un país que se caen a pedazos. Esto es un abandono de cargo, esto no es un golpe de Estado, es el abandono del cargo y es hacia allá a donde tenemos que unirnos los venezolanos en un solo propósito, entender que necesitamos un gobierno, pero no uno disfrazado, sino uno que realmente gobierne, que ordene el Estado, que respete la jerarquía, que respeten al ente metropolitano y sus alcaldes municipales. Que las alcaldías sean respetadas y se les asignen sus recursos porque está comprobado mundialmente que los alcaldes son los gobiernos más cercanos a la gente y la descentralización va dirigida a dar apoyo a esas figuras de gobierno como las personas que manejan la realidad de cada sector”, reflexionó.

Los concejales Edinson Ferrer, Gladys Castillo, Adolfo Padrón y el presidente entrante Alí Mansour reconocieron en sus discursos la importancia del trabajo que inició en la Alcaldía Metropolitana Antonio Ledezma.

Fernández felicitó a los ediles Alí Mansour, presidente; Adolfo Padrón, vicepresidente; Enmanuel Jiménez, secretario y Enrique Sierra, subsecretario de la cámara por los nuevos cargos en los que se desempeñarán durante un año y tendrán la oportunidad de seguir trabajando por la ciudad.