Publicado en: Opinión

Ene 11, 2017 10:49 am

Venezuela atraviesa la peor situación económica-política-social en este régimen chavista-militar vende Patria que copio el sistema de gobierno comunista de los hermanos Castro de Cuba. Es noticia nacional e internacional durante 16 años que el centralismo totalitario que existe desde el difunto Chávez hasta hoy con el heredero Nicolás Maduro con franca violación de las leyes de la República con afán de expropiar cuanta infraestructuras y bienes de propiedad privada haya en proceso de producción sin el pago por causa de indemnización de la apropiación indebida sin contabilizar la destrucción del empleo productivo e inversión de capitales nacionales e internacionales, cuya política errada se transformo en una corrupción voraz en toda la administración pública nacional. La burocracia creció al máximo sin meritos sino clientelar para enrolar a fanáticos del régimen comunista. Esta política perversa a traído mayor pobreza a niveles de hambruna entre los más pobres de la población con muertes por falta de alimentos, bienes de servicios entre ellos, de agua, luz, viviendas, medicamentos, insumos (…) e inseguridad pública con impunidad por la incapacidad manifiesta del Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Ciudadano, y la permanente violación de DDHH y la CRBV en pleno siglo XXI.

Es de tristeza indescriptible lo que está pasando en Venezuela, la Venezuela Democrática que fue en el pasado y, que los demócratas aspiramos con ahínco refundar con votos secretos y sin violencia. Venezuela fue siempre un país receptor- hospitalario de millones de inmigrantes-desplazados de todas las nacionalidades del mundo durante siglos sin discriminación de raza, de condición económica-social, política, religiosa e ideológica. Hasta hoy el sufrido pueblo de Venezuela no ha recibido la solidaridad y respaldo merecido para rescatar la Democracia en Venezuela de parte de las Naciones Unidas mediante sentencia condenatoria al régimen dictatorial comunista del chavismo y de Maduro con la complicidad evidente de los militares que mandan antidemocráticamente en todas las áreas e instituciones del gobierno. No hemos recibido solidaridad unánime de los países de Hispanoamérica en la activación de la Carta Democracia Interamericana de la OEA contra el gobierno antidemocrático y violador de la carta magna bajo la presidencia de Nicolás Maduro que ha sido cruel e inhumano contra la población venezolana. En consecuencia el día 09 de enero de 2017 la legítima Asamblea Nacional de la república Bolivariana de Venezuela en sesión especial con agenta de punto único a tratar: Acordo el Abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la república en que ha incurrido el Ciudadano Nicolás Maduro Moros. El acuerdo de la AN se aprobó con votación de 106 Diputados de la MUD y 3 abstenciones del Partido Avanzada Progresista que dirige y comanda el gobernador de Lara, Henry Falcón, y, los 3 Diputados de oposición desincorporados del Estado Amazonas que conforma la mayoría Calificada de 112 Diputados electos el 6D/2015. El Abandono del cargo presidencial está fundamentado en los artículos 232 y 233 de la CRBV.

La concertación y solidaridad entre los pueblos del mundo nace por derecho humanitario y constitucional, y no debe ser por intereses políticos – económicos como ha sucedido con muchos países hasta hoy con el gobierno chavismo-comunismo-cubano.

Es momento oportuno para rectificar y enmendar errores para lograr la convivencia en entre los países hispanoamericanos con mas Justicia y Paz.

“…La diferencia entre la paz y la violencia está en la vigencia del diálogo. Durante el año que comienza si hay diálogo, habrá paz; si hay conversaciones entre gobierno y oposición, seguirá la lucha frontal pero imperará la conciliación y disminuirá el odio entre los venezolanos. Solo por eso hay que apostar, porque continúen las conversaciones y los acuerdos. Venezuela se lo merece y sabrá reconocerlo. Porque conoce la diferencia entre la guerra y la paz… El diálogo es entonces el camino… Es el método para que se imponga la concordia y transitemos vías de civilismo y ponderación. Donde reine la racionalidad y la cultura política, haga valer la sabiduría y la cordura en cada acción o expresión. La sociedad demanda políticos ingeniosos y gigantes en espíritu, pensamiento y acción. Deslastrados de perjuicios y manías personalistas.

Antes que individuos autoproclamados de líderes, el país nacional necesita equipos, consciente como está de la complejidad de los problemas y dificultades por las cuales atraviesa la presente coyuntura. Son tales los asuntos por resolver que no es cuestión de caudillos. Se necesitan equipos multidisciplinarios muy bien preparados y especializados para afrontar las complicaciones de cada sector. Un proyecto de país realista, consultado y compartido. Un programa de gobierno para el difícil entorno socioeconómico en que nos encontramos. El momento requiere un plan con programas diseñados de acuerdo a las realidades financieras, fiscales, económicas y presupuestarias de la nación. Programas sociales para proteger a las familias más pobres. Políticas de incentivos y estímulos para aumentar y diversificar la producción, crear empleo bien remunerado, disminuir la inflación y acordar estrategias para reducir la especulación. Por desgracia, la nefasta polarización seguirá escondiendo capacidades y pequeñeces. Colocará en primera fila a hombres de cuarta y quinta fila. No distingue entre unos y otros entubados fanáticamente por la oposición o el gobierno. Miran la montaña sin ver los árboles. Sienten el rugir de la manifestación o protesta callejera. Sin captar tonos ni timbres de voz. A lo lejos la música enseña la armonía sin dar a conocer la letra. Esta es la gran tragedia de la polarización en la actual política venezolana. Las líneas gruesas se imponen como cascadas y la muletilla es el mensaje aprendido mecánicamente y repetido hasta la saciedad. Una política de esquemas preconcebidos y lenguaje corto e impreciso, que manipula y reduce la capacidad de análisis” artículo de opinión de, Félix Cordero Peraza, EU (08-01-17).

Ojala la Justicia y la Paz se materialice para los que son gobierno en Venezuela y que todavía son apadrinado vergonzosamente desde el exterior, pongan en función social las instituciones en manos del oficialismo incompetente, los altos tribunales sin administrar justicia, los estados mayores de espalda al país, las gobernaciones rojitas corrompidas, el defensor del puesto que se ocupe de los DDHH, la Contraloría Familiar de la República castigue a los corruptos oficialistas-enchufados, y por piedad dejen de ser zombis que solo salen de sus tumbas para aterrar a la sociedad indefensa de día y de noche. Así de las cosas

@JASANCHEZ1945