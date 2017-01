Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 11, 2017 5:09 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, asiste este miércoles a la reunión del Comité ejecutivo foro de Sao Paulo, con más de 17 delegaciones de izquierda de Nicaragua.

Durante el foro dijo que la Asamblea Nacional no tiene efecto político en el país “la Asamblea Nacional está autodisuelta”.

“A mí no me tiembla el pulso, no vamos a hacer jamás lo que ellos quieren que hagamos. Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada”.

Agregó que el ” foro de Sao Paulo nació en un momento muy especial de la historia de nuestra América, fue un llamado que hizo Lula, por eso se llama Sao Paulo ya que sus primeras reuniones se dieron por allá en la época de los 90″.