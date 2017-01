Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 11, 2017 12:23 pm

La diputada a la Asamblea Nacional por Sucre Milagros Paz, pidió este miércoles a los sucrenses declararse en rebelión cívica, por el estado de desamparo en que se encuentra la entidad federal al noreste de Venezuela, como consecuencia del abandono de sus funciones tanto por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro como del gobernador Luis Acuña.

Utilizando la etiqueta #MaduroAbandonóSucre, la parlamentaria y coordinadora regional de Primero Justicia en Sucre, denunció a través de las redes sociales la crisis por la cual atraviesa el estado Sucre en áreas tan sensibles como salud, alimentación, inseguridad, servicios básicos, escasez, desabastecimiento e inflación.

“Estamos en total orfandad. Los sucrenses no escapamos de la realidad que vive el pueblo de Venezuela en general. Cientos de sucrenses perdieron la vida el año pasado por negligencia de Maduro y Luis Acuña, al no garantizar los recursos necesarios para la dotación y mantenimiento de hospitales y centros primarios de salud; por no enfrentar con mano dura a las bandas organizadas que crean caos entre los sucrenses; por discriminar a la población en la entrega de comida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Planificación (Clap), beneficiando a los inscritos en el partido de gobierno y execrando a quienes no apoyan esta falsa revolución; omitiendo la aplicación de políticas públicas tendientes a garantizar la producción nacional y el autoabastecimiento; fingiendo desconocer los incontables casos de corrupción que han desangrado al país; y permitiendo que el narcotráfico opere con todas las garantías desde las costas de los golfos de Paria y de Cariaco”, señaló la asambleísta.

Asimismo, manifestó que Sucre no merece ser “gobernada” por sujetos tan irresponsables como Maduro, Acuña y los alcaldes psuvistas que dicen regentar sus municipios y sólo se están aprovechando para enriquecerse a costillas del pueblo.

“En Sucre hay hambre parejo. Todos los días hay manifestaciones para exigir comida, seguridad, transporte público, mejoras en los servicios básicos de agua potable, aguas servidas, electricidad y aseo, para exigir atención de calidad en los hospitales. Niños, hombres, mujeres, adultos mayores, todos por igual están cayendo como moscas producto de la escasez de medicinas, por la falta de insumos para ser intervenidos quirúrgicamente, por la ausencia de médicos que han huido del país en busca de mejores oportunidades, por todas las enfermedades que se derivan de la desnutrición y malnutrición”.

Milagros Paz no entiende cómo Maduro y Acuña pueden ser tan indolentes con la gente y rechazó que sólo visiten barrios y zonas populares en época electoral para buscar votos a cambio de bolsas de comida.

“A Nicolás, a Acuña, a David Velásquez no les conmueve ver gente comiendo de la basura. Ellos prefieren llenarse los bolsillos con los negocios que hacen con los dólares preferenciales en vez de apostar por la producción nacional. ¿Quién puede comprar comida importada a precios internacionales? Sólo los enchufados”, dijo.

Paz les recordó que el abandono del cargo no solamente ocurre por renuncia, sino también por omisión, por negligencia y por descuido e incumplimiento de las obligaciones estipuladas para esos cargos de elección popular. “Cuando se elige a un Presidente de la República, es para que sus políticas beneficien a toda la población y les permita tener calidad de vida. Y eso no lo ha garantizado Nicolás Maduro en estos casi cuatro años de gobierno. Hoy, más del 80% de la población vive en pobreza; tenemos la inflación más alta del mundo (estimada en 700%); tenemos un millón de nuevos desempleados en apenas un año, según cifras de Conindustria; más de 500 mil empresas han cerrado sus puertas en los últimos años, de acuerdo con la misma organización”.

En este 2017, Venezuela está al borde de la hambruna y Maduro “delira, inventando nuevos golpes de Estado y anunciando supuestos magnicidios, aunados a su imaginaria guerra económica”, acotó.

Por ello, Paz concluyó llamando a los sucrenses, a los venezolanos a defender la democracia “porque todos aspiramos un mejor país. Convirtamos esa impotencia en rebeldía ciudadana, desobediencia civil y legítima rebelión y salgamos todos el 23 de enero a exigir la convocatoria de elecciones regionales. Quienes están en desacato son Nicolás Maduro y sus ministros, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y las rectoras del Consejo Nacional Electoral que, sin ningún tipo de explicación jurídica, decidieron suspender los comicios de gobernadores y consejos legislativos pautados para 2016”.