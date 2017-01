Publicado en: Actualidad, Nacionales

El diputado ante la Asamblea Nacional por el estado Portuguesa y ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, informó que citará a su despacho al presidente de Fedecámaras a fin de recibir propuestas en beneficio del país.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar, incluso con quienes nos adversan de la forma más terrible y por eso, esperando a que Fedecámaras pueda en algún momento recuperar la sindéresis, esperando que en algún momento Fedecámaras pueda enseriarse para conversar sobre este tema. Yo estoy hoy formalmente remitiéndole una carta al presidente de Fedecámaras para citarlo a mi despacho para conversar sobre el tema, para conversar en serio sobre los temas de interés de los trabajadores y trabajadoras para ver si es verdad que tienen una propuesta concreta o si por el contrario, siguen empeñados en hacer pura politiquería barata”, indicó Torrealba.

Torrealba señaló que supervisará los ajustes salariales en el sector privado. “Porque cuando se aumenta el salario mínimo, entonces en el sector privado no ajustan a las personas que tienen antigüedad, no ajustan a las personas que se han formado en profesiones, no ajustan a las personas que tienen experiencia y han producido que ahora prácticamente, cada vez que se aumenta el salario mínimo, la gente queda ganando todos salario mínimo. Ya yo he recibido instrucciones precisas sobre esto para que en sector privado se hagan ajustes necesarios y no se quede todo el mundo en salario mínimo”, señaló el Ministro del Trabajo.

