Rostros atractivos, juveniles, alegres y conocidos, es lo que encontrarás en esta galería de celebridades que llegan al tercer piso este año.

1. Rosie Huntington-Whiteley

La hermosa actriz y modelo de Victoria’s Secret le dice hola a sus 30 años.

2. Candice Accola

Actriz, cantante y cantautora estadounidense, conocida por su papel en la serie de televisión The Vampires Diaries, al parecer en realidad es un vampiro, no se nota su edad.

3. Lyndsy Fonseca

Hemos visto a la actriz en las series y películas: How I Met Your Mother, Nikita, Kick-Ass y Kick -Ass 2, Desperate Housewives y Jenny. Los años no han pasado por ella.

4. Shay Mitchell

Conocida por su papel de Emily en Pretty Little Liars, Shay se conserva tan bien que es evidente que las amenazas y maltratos de “A” no le hicieron daño.

5. Kesha

Llegar a los 30 no ha sido fácil. Por un lado está su lucha legal contra Dr. Luke, y por otro su entrada y salida de rehabilitación. Aún sigue cantando y se involucra en actividades en pro de los derechos LGBT.

6. Tom Felton

Famoso por el papel de Draco en la saga de Harry Potter, este galán se encuentra a punto de entrar a la edad adulta.

7. Génesis Rodríguez

Actriz, modelo e hija menor de José Luis Rodríguez “El Puma”. Ha aparecido en múltiples series y películas. En 2016 se le vio en Yoga Hosers, el más reciente filme de Kevin Smith.

8. Mara Wilson

Imposible no recordarla por su papel en Matilda. Aunque Mara dejó de actuar en películas en el 2000, hoy en día es una reconocida escritora.

9. Lily Cole

A pesar de que fue nombrada la modelo más influyente por Vogue París, Cole es más conocida por sus actuaciones en películas como The Great Gatsby.

10. Lionel Messi

El tiempo cambia todo y al futbolista vaya que lo ha favorecido; ahora luce más guapo que antes y sus 30 le sientan a la perfección.

11. María Valverde

Todas la conocemos por sus papeles en Tres metros sobre el cielo y Exodus; piensa celebrar sus 30 años a lo grande.

12. Ed Westwick

Quizás lo reconozcas por su papel como Chuck en Gossip Girl, aún tiene cara de villano.

13. Zac Efron

Han pasado más de 10 años desde que lo vimos por primera vez en High School Musical y los años le han sentado bastante bien a nuestro eterno adolescente.

14. Luisana Lopilato

Esta reconocida actriz y modelo argentina ha crecido frente a nuestros ojos. Está casada con el cantante Michael Bublé y sigue involucrada en el mundo del espectáculo.

15. Snooki

La estrella de Jersey Shore ha dejado atrás la vida de fiesta y hoy es madre de dos pequeños.

16. Rob Kardashian

Siempre esta en la noticias de la farándula solo por ser hermano de la controversial Kim Kardashian.

17. Ashley Grace

La mayor de las Ha-Ash se encuentra lista para festejar a lo grande.

18. Evan Peters

Si no lo viste en la película Kick-Ass, seguramente lo reconoces por su papel de eterno enamorado en American Horror Story.

19. Ana Ivanovi?

La más guapa de las tenistas serbias se encuentra a una raqueta de festejar sus 30 aniversario.

20. Tyler Hoechlin

Esté apuesto actor y beisbolista americano saltó a la fama gracias a la serie Teen Wolf al interpretar a Derek Hale.

21. Blake Lively

Han pasado 10 años desde el primer capítulo de Gossip Girl, ¿qué esperabas? La gente crece, incluso Serena van der Woodsen, XoXo.

22. Ashley Graham

La primer modelo del mundo de tallas plus sigue amando su cuerpo tal y como es, y eso se nota a sus casi 30 años.

23. Gerard Piqué

La estrella de fútbol más famosa de España y pareja de Shakira aún es joven.

24. Ellen Page

La conocimos en Juno interpretando a una adolescente; sin duda alguna hoy en día podría seguir interpretando este tipo de papeles.

25. Hilary Duff

Actriz, cantante y madre de un hermoso niño. Se encuentra a unos meses de tocar los 30 años.

26. Karen Gillan

Nos cautivo en la serie Dr. Who. Nos sorprende con su belleza y juventud.

27. Kendrick Lamar

Rapero norteamericano empezó cantando cuando era un adolescente, pero el 2012 fue el año en que sus temas tomaron los primeros lugares de todas las listas. Desde ese entonces no le han dejado de llover proyectos y éxitos.

28. Ashley Greene

Al parecer la inmortal Alice Cullen tendrá un festín para su festejo número 30.

29. Miles Teller

Whiplash, Fantastic Four y Divergent, son algunas de las películas más taquilleras del actor.

30. Kevin Jonas

El mayor de los Jonas Brothers y padre de una hermosa familia también se convierte en todo un adulto.

