Publicado en: Opinión

Ene 11, 2017 12:09 pm

Sigo apostando a la Unidad ¿Por qué lo hago? Porque creo que por encima de los errores, hay una necesidad urgente e histórica de unirnos para salvar al país de la desintegración social y del caos económico. No tenemos otro camino u otra acción que ejecutar.

No estoy de acuerdo con quienes se empeñan en dinamitar a la Unidad, porque con eso caen en el juego del Gobierno que lo apuesta todo a tratar de aniquilar a la Mesa de la Unidad Democrática ¿Y por qué lo hace? Porque esa coalición al unificar a la disidencia venezolana ha sido el único obstáculo que ha impedido que terminen de acabar con la democracia.

¿Se han cometido errores? Sí, pero esas no pueden ser las razones para acabar con la Unidad. Esos desaciertos deben primero ser admitidos a través de un mea culpa, pero además deben ser la base para evitar que se vuelvan a repetir las equivocaciones. Tenemos que reaccionar con sinceridad ante la crítica y sobre todo porque en la mayoría de los casos el pueblo tiene razón. La Unidad falló en su empeño de alcanzar el cambio en 2016. Pero no todo está perdido.

Y no todo está perdido porque este Gobierno no resolverá la crisis. Son maestros en destruir y expertos en el engaño, pero no saben cómo solucionar los graves problemas que afectan al ciudadano. En sus manos el país se está desmembrando con cada empresa que cierra, en cada venezolano que pierde su empleo y en cada ciudadano que emigra.

Este será un año vital para la Unidad. La MUD debe reinventarse. Y esa reinvención pasa por ampliar las instancias de discusión y decisión. Se demostró que el G4 debe ser ampliado para que se produzca un verdadero consenso. Y no me refiero solo a incorporar a otros partidos, sino a la participación de las iglesias, movimientos estudiantiles, gremios y sindicatos, entre otros.

La Unidad debe prepararse para presentar a los mejores candidatos a las Gobernaciones, Alcaldías, Consejos Legislativos y Concejos Municipales. Pero el mejor mecanismo para la selección de esos hombres y mujeres son las primarias. Se trata de empoderar a los venezolanos para que sean ellos quienes decidan.

La Unidad debe acompañar a los venezolanos en sus penurias. Hay que estar en cada cola. Hay que llorar con cada venezolano que pierde a un ser querido por la violencia. Hay que sentir el hambre de los que no tienen nada que comer. Hay que asumir la tristeza de aquel que despide a un ser querido en nuestros aeropuertos.

La Unidad es la única vía para generar un cambio en paz. Los otros caminos estan marcados por la violencia. No le hagamos el juego al Gobierno. La Unidad no es el enemigo a exterminar, sino el bastión de lucha a consolidar. Corrijamos los errores y enmendemos el camino.

@PabloPerezOf