Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 11, 2017 10:19 am

El diputado para la Asamblea Nacional y coordinador político de Voluntad Popular Miranda, Ramón Flores Carrillo, aseguró que la Asamblea Nacional legislará este 2017 desde la calle, para acompañar a los venezolanos y buscar juntos una solución pacífica, electoral, constitucional y democrática a la grave crisis que hoy vive Venezuela.

“El día lunes 9 de enero se concretó el artículo 233 de nuestra carta magna, el cual señala que hay una falta absoluta del presidente, donde se deberá realizar elecciones en los 30 días continuos para elegir mediante unas elecciones un nuevo presidente de nuestra nación. Nicolás Maduro abandonó su cargo no de manera física, sino que abandonó sus responsabilidades por acción y omisión, no cumplió ni siquiera el plan de la patria que ellos mismos crearon”.

Flores Carrillo señaló que no hay que ir muy lejos y notamos el abandono del cargo de Maduro, vemos venezolanos comiendo de la basura, los anaqueles de los supermercados están vacíos, no hay medicinas, no hay seguridad y es que solo tenemos que ver el parte de guerra que cada fin de semana arroja el hampa asesinando a venezolanos inocentes para robarles.

“En un país democrático donde se respete el estado de derecho y las libertades de sus ciudadanos, el presidente y demás instituciones acatarían el abandono de cargo señalado por el máximo ente legislativo de la nación y se procedería a convocar a elecciones y a cumplir con los establecido en nuestra constitución, pero nosotros entendemos que en Venezuela lamentablemente no se cumple eso donde vemos como un TSJ electo por una Asamblea perdedora y saliente lo seleccionó entre gallos y medianoche para defender al régimen y unas comadres en el CNE que tienen secuestrado el derecho al voto de todos los Venezolanos”.

Flores Carrillo afirmó que hoy Nicolás Maduro no es presidente, puede estar en Miraflores pero para la Asamblea Nacional no lo es, ya la AN no está en desacato, ya que, lamentablemente los tres diputados electos por la voluntad popular del pueblo de Amazonas ya no están.

Para concluir el diputado y dirigente de Voluntad Popular convocó a todos los venezolanos a marchar este próximo 23 de enero, día de la democracia en Venezuela a marchar de forma pacífica, democrática y constitucional ese día para respaldar a la Asamblea Nacional y exigir elecciones generales para Venezuela.

Nota de prensa