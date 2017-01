Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 11, 2017 2:40 pm

Este miércoles, la Fracción Parlamentaria de Vente Venezuela, junto a la coordinadora nacional del partido, María Corina Machado, convocó a los ciudadanos a hacer respetar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, declarado por la Asamblea Nacional (AN) este lunes. “Ejecutemos unidos en la calle el desalojo de Maduro, el desalojo de Miraflores. Vamos juntos a la calle, unidos, con fuerza y coraje”, exhortó el diputado Juan Pablo García.

Nota de prensa

En rueda de prensa, los dirigentes anunciaron los pasos a seguir en la calle para que se respete la decisión tomada por los parlamentarios. Insistieron en que será una agenda permanente que debe arrancar antes del 23 de enero próximo.

“Fue un error detener este proceso en octubre, cuando teníamos a un millón de personas en la calle. Por eso, cualquier convocatoria que hagan los compañeros de lucha y que conlleve una movilización en la calle, cuenta con Vente Venezuela. Se viene una agenda de ciudadanos en la calle y el 23 de enero nos haremos sentir para sacar a la última dictadura que estará en Venezuela”, aseveró Machado.

La representante del partido de la libertad señaló que jamás ha reconocido a Maduro como presidente “porque se robó las elecciones en 2013”; aclaró que hoy el país se encuentra en otro momento histórico. Indicó que es urgente la actuación de la comunidad internacional en favor de los derechos de los venezolanos.

“Aquí estamos hoy para decirle a Maduro y su régimen que no nos van a callar y que vamos a hacer cumplir la declaratoria del abandono de cargo. Nicolás Maduro abandonó el cargo, tú no abandones al país, esto no es un asunto sólo de partidos”, aseguró.

Además, Machado exhortó a la AN a cumplir una agenda que resulta necesaria: escoger a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al nuevo Fiscal General. Asimismo, insistió en que se emita un voto de censura al nuevo vicepresidente, Tareck El Aissami, por su nacionalidad y otras acciones al margen de la ley.

Agenda de calle permanente hasta lograrlo

El diputado por el estado Anzoátegui, Omar González Moreno, informó que el partido de la libertad propuso una agenda de calle permanente que comienza este 13 de enero, cuando está previsto el reinicio del llamado diálogo.

“El 23 de enero es una fecha histórica en la cual convocamos al pueblo a reeditar la histórica jornada cívico militar que dio al traste con la última dictadura. Estamos llamando al pueblo a la calle, a salir a defender lo que ya nosotros como parlamentarios cumplimos”, sostuvo.

Moreno explicó que en la sesión en la que se tomó la decisión del abandono de cargo de Maduro también se llevó a cabo un acto mediante el cual se negó al estado de Amazonas tener representación en la AN.

“Los diputados de Vente Venezuela, Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo negamos nuestro voto para destituir a los parlamentarios de Amazonas porque es una humillación a los ciudadanos por parte de una instancia que pretende retomar, el próximo 13 de enero, la estafa que fue el diálogo”, dijo.

Sobre la decisión de solicitar el voto nominal en la sesión de este lunes, el parlamentario Juan Pablo García aclaró: “Lo solicité por el derecho que me da la ley y el deber que tengo con mis electores. Los 106 diputados estamos orgullosos de haber declarado el abandono de cargo. No es momento de guabineo”, aseveró.

Y finalizó: “Aquí no pude haber ningún pacto, el único pacto que tenemos es con la consciencia y con los electores”.