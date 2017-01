Publicado en: Actualidad, Nacionales

El coordinador de Voluntad Popular en el municipio Guanta, Isrrael Caraballo, anunció que ante la grave situación de contaminación ambiental producida por la empresa estatal Venezolana de Cementos solicitará a la Asamblea Nacional una sesión de parlamentarismo de calle con carácter de urgencia en el municipio.

Nota de Prensa

“Cada día que pasa la cantidad de polvillo que la cementera arroja al ambiente es mayor, producto de la desinversión del régimen de Nicolás Maduro a esta empresa pública. No nos vamos a seguir calando que el pueblo de Guanta viva con los pulmones dañados a causa de las actividades de esta compañía. Hemos hecho incontables denuncias y no ha habido ninguna respuesta ni del Gobierno, ni de la Fiscalía. En estos momentos la Asamblea Nacional es el único Poder Público autónomo y acudiremos a él para que se investigue a fondo e in situ este caso de salud pública”.

Caraballo destacó que este problema ya no es exclusivo solamente de Guanta, sino que las nubes de polvillo de cemento se han expandido de forma vertiginosa hacia toda la zona norte del estado Anzoátegui. “El incremento de enfermedades respiratorias en los municipios Sotillo, Urbaneja, Bolívar y por supuesto Guanta es sorprendente y puede ser calificado como un genocidio silencioso que involucra a los Ejecutivos Nacional, Regional y Municipal. El gobernador encargado, Nelson Moreno, y el alcalde Jhonnathan Marín son cómplices de esto porque conocen el problema y se han hecho de la vista gorda. Este gobierno en todas sus ramas representa un mismo desastre”, sentenció.

El también dirigente regional de la tolda naranja señaló que este hecho es una muestra más de que Nicolás Maduro abandonó sus funciones de Presidente de la República al no garantizarle al pueblo su derecho a la salud. Asimismo, anunció que en el transcurso de la semana estarán llevando a cabo una campaña de concientización ambiental y permanecerán en la calle hasta que obtengan respuestas.