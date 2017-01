Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 12, 2017 1:55 pm

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró este jueves que pese a la “olla podrida que pretende montarle el gobierno”, seguirá enfrentando a los corruptos del gobierno porque no le teme a la justicia.

“Ninguno de los paracos políticos de este régimen me van a impedir que siga luchando por lograr un cambio para el país. Nosotros somos demócratas que estamos luchando por solventar la crisis. El gobierno sigue alimentando con sus acciones un monstruo, sigue echando gasolina a la candela. El gobierno solo abusa y atropella a los venezolanos. El gobierno tiene que entender que el poder no es para toda la vida. Nosotros estamos luchando por una solución pacífica, democrática, constitucional y electoral, para que el monstruo no siga creciendo”.

Asimismo, rechazó los hechos violentos que se suscitaron en las afueras de la Contraloría General de la República y en los que resultaron agredidas personas que hicieron acto de presencia para asistir a la audiencia pública que estaba prevista para este jueves a las 9 de la mañana y cuyo resultado fue diferido para las 2 de la tarde, por una investigación que le abrió la instancia por presunto daño patrimonial.

“El señor Manuel Escauriza Sánchez, que es uno de los paracos políticos del gobierno decidió a última hora que la audiencia sería privada y que no podía entrar nadie, solo los abogados y a quienes se nos está investigando. A las afueras de este organismo, la Fuerza Armada agredió a hombres y mujeres de nuestro pueblo mirandino que querían entrar a la audiencia. Venezuela espera de la Fuerza Armada otra actuación. No es posible este tipo de acciones de los uniformados contra el pueblo. Lo que pasó es inaceptable”.

El mandatario regional envió un mensaje de agradecimiento a todos los venezolanos y en especial al pueblo mirandino. “Agradezco todas las palabras de apoyo y por supuesto a mi amado pueblo mirandino. He llegado a donde he llegado por el voto popular, creo en el voto popular. Mientras sea un servidor público hare todo para defenderlos y para defender lo que dice la Constitución. Tengamos fuerzas, tenemos que seguir resistiendo para superar todos estos obstáculos que nos ponen”.

Prensa Miranda/ Maria Carolina Naranjo