Ene 12, 2017 9:51 am

El diputado afirmó que es un acto “bochornoso y cínico” lo que pretende hacer el Gobierno al involucrar a Henrique Capriles en actos de corrupción.

El parlamentario a la Asamblea Nacional y Secretario General de Primero Justicia en el estado Trujillo, Conrado Pérez Linares, aseguró hoy que lo que pretende hacer el Gobierno Nacional al querer involucrar al Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, en actos de corrupción, es “un acto de bochornoso cinismo y miedo”, dijo.

“Henrique Capriles es baluarte de lucha y compromiso con las causas justas del pueblo, pero el Gobierno no le perdona que haya derrotado a Maduro en Venezuela, a Diosdado y a Jagua en Miranda; no le perdona que Primero Justicia haya impulsado las elecciones a la AN, el Revocatorio y las movilizaciones más grandes que se han dado en el país contra el Gobierno corrupto por parte de la MUD”, sentenció.

Asimismo, el diputado indicó que es un hecho público y notorio que el Gobierno ha despilfarrado más de 300 mil millones de dólares producto del ingreso petrolero, “se han robado incluso el dinero de los comedores escolares, son individuos serviles y absolutamente corruptos que engañaron al país para hacerse de los dineros públicos, utilizando a los pobres como excusa”.



Trujillo



En lo que respecta al estado Trujillo, el representante al Parlamento del país señaló que, el presidente Maduro y el partido de Gobierno, han promovido la corrupción, “ejemplo de ello es el actual Vicepresidente de la República, o personajes como el Gobernador de Trujillo. A la Comisión de Contraloría hemos llevado más de 20 casos de corrupción que rondan los 17 mil millones de dólares y la Contraloría o la Fiscalía no se pronuncian”, acotó.

“En el estado Trujillo hay alcaldes que cometen peculado de uso, doloso, asociación con terceros para delinquir; venden terrenos municipales en milésimas de bolívar para luego revenderlos en miles de dólares y las autoridades no se pronuncian porque son alcaldes del Psuv o de cualquier apéndice pago de la corrupción para dividir a la Unidad”, expuso.

De igual forma, Pérez Linares hizo énfasis en la necesidad de organización de los venezolanos, “esta es una batalla del pueblo honesto contra el Gobierno corrupto, por eso debemos organizarnos desde cada comunidad, para hacer frente a la corrupción que ha destruido al país, con fuerza y sin miedo”, finalizó.

