Publicado en: Opinión

Ene 12, 2017 5:33 pm

“ULTRAS” A LA CARGA (I). Poco a poco los radicales comienzan a centralizar el poder en el Gobierno de Maduro y ponen en marcha sus planes. Tal como hemos venido analizando desde hace varios meses en VyR, los radicales quieren encabezar una sucesión. Al principio Diosdado Cabello y Tareck El Aissami aspiraban a la Vicepresidencia por separado, pero luego las circunstancias los terminaron uniendo. Hasta hace 15 días antes de la asunción de El Aissami a la VP, Diosdado era el nuevo Vicepresidente pero la oposición de un grupo de militares evitaba su designación. Ese obstáculo sumado a la cautela de Maduro con él, enredó su llegada al cargo. Por eso se apuntala la opción del ex Gobernador de Aragua, quien tampoco es del agrado del mismo grupo militar, pero le genera mayor confianza al Presidente. De ahí surge el acuerdo que coloca a Tareck El Aissami en la Vicepresidencia y además como líder de la muy probable sucesión en la Presidencia. Pero tal como explicamos en VyR (LEA: http://verdadesyrumores.com/analisis-los-radicales-tomaron-el-poder-comienza-la-sucesion/) no sólo hay que prestar atención a la llegada de El Aissami, sino también a otros movimientos que se dieron en los cambios en el gabinete, como por ejemplo que los radicales ahora tienen el control de la economía y la industria petrolera a través de Ramón Lobo y Nelson Martínez. El arribo de Martínez al Ministerio de Petróleo y Minería augura un problema para Eulogio del Pino, porque la relación entre ambos no es nada buena y Martínez es del grupo de Cabello. Y hay otra jugada que ha llamado poco la atención y es que sale Jorge Arreaza del gabinete, pero además sacan a Adán Chávez de la Gobernación de Barinas para colocarlo en el Ministerio de la Cultura que es un cargo inocuo en el Gobierno ¿Por qué eso es importante? Porque están golpeando a la familia de Chávez. De hecho al sacar a Arreaza, expulsas al representante de las hijas del difunto ¿Qué planean los radicales? La lógica te indica que liderar la sucesión e intentar perpetuarse en el poder, pero como en el oficialismo son de “rosca al revés”, como dice un amigo, nadie puede descartar que ahora se pueda producir una negociación para el cambio ¿Salir del poder? Sí, salir del poder ¿Y por qué soltarían el poder? Para lograr algún acuerdo que les proporcione la inmunidad e impunidad que necesitan para disminuir su “costo de salida” y eso sólo se logra con poder. Pero además se alcanza forzando el juego a extremos peligrosos y así empujar hacia la negociación. Recordemos que los “ultras” estaban fuera de cualquier negociación y el mejor ejemplo fue lo que ocurrió con aquellas dos reuniones privadas entre los representantes de Maduro y la oposición en las cuales no estaban los “ultras”. Al develarse esos dos encuentros, los radicales actuaron y evitaron la tercera reunión. Y además hay que tomar en cuenta que ellos bombardearon el diálogo y luego lo intervinieron con la inclusión de El Aissami ¿Por qué hicieron todo eso? Porque estaban fuera del juego y sin poder careces de la capacidad para negociar acuerdos que te permitan reducir tu “costo de salida”. Ahora tienen poder para quedarse con él por todo el tiempo que puedan, pero también tienen poder para acordar una cesión “controlada” del Gobierno que les garantice inmunidad e impunidad ¿Imposible? Nada es imposible en medio del grave conflicto venezolano.

ROSALES. Perdí la cuenta de la cantidad de veces que me han consultado mi opinión sobre el regreso de Manuel Rosales y el efecto que eso puede tener en la política regional y nacional. A todos los interesados les aclaro primero que la libertad de cualquier preso político, sin importar su nombre, me alegra porque nadie en una democracia debe ser detenido por pensar distinto a quienes ocupan el poder. En relación con su liderazgo y el efecto que su regreso tendría en la política regional y nacional prefiero ser cauteloso e ir evaluando los acontecimientos por varias razones. La primera, es que el Zulia de 2009 cuando Rosales tuvo que irse del país por el acoso del Gobierno de Chávez, no es el mismo Zulia de 2017. Las cosas han venido cambiando. Han surgido nuevos liderazgos y eso combinado con el deterioro de Un Nuevo Tiempo que ya no es el gran partido regional, configura un cambio que debe ser evaluado. Además por varias razones el “antirosalismo” ha venido creciendo en los sectores de mayor voto racional, pero sobre todo en el corredor electoral de Maracaibo y eso deben tomarlo en cuenta quienes están cerca de MR. No dudo de su capacidad de trabajo en la calle, pero prefiero evaluar la reacción del ciudadano ante su retorno porque hay una matriz de opinión negativa en amplios sectores que creen que negoció con el Gobierno. Rosales tendrá la nada fácil tarea de demostrar que no tiene ningún acuerdo con el régimen y por eso muchos están esperando su discurso en el acto de la calle 72 (Esta columna cerró a la 1:40PM del jueves 12/01) A su favor no sólo tiene su capacidad de trabajo, sino también su olfato político. Pero principalmente lo puede ayudar un fenómeno que me llama la atención y es que a pesar que el venezolano es de memoria muy corta, aún la obra de Rosales la recuerdan con agrado y por eso sigue siendo un referente de la política regional. Esperemos a ver lo que ocurre con el regreso de Rosales.

PRIORIDAD Y ESTALLIDO. El Gobierno se prepara para tratar de evitar un estallido social. La crisis venezolana va rumbo a su profundización. El daño estructural a la economía es grave y el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos es dramático. La situación venezolana es explosiva. Tan explosiva que se viene pronosticando un estallido social desde hace muchos meses ¿Por qué no ha ocurrido? Varias son las razones, pero hay dos fundamentales que explicamos esta semana en Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/alerta-que-planea-el-gobierno-para-evitar-un-estallido-social/). El Gobierno sabe que está sentado haciendo una fogata encima de un depósito de explosivos. Por eso para este año han diseñado una estrategia que busca proteger al área metropolitana de Caracas. Quieren que los caraqueños no sientan el impacto real de la crisis ¿Qué van a hacer? Van a priorizar inversiones, abastecimiento de alimentos y medicamentos, electricidad y hasta acciones contra la inseguridad. La mayor parte del dinero, obras a inaugurar, alimentos, medicamentos, electricidad y fuerzas policiales y militares se concentrarán en Caracas. Eso implica afectar al resto del país. La intención es evitar que el estallido ocurra en Caracas ¿Por qué? Porque Caracas tumba gobiernos, la provincia no.

“ULTRAS” A LA CARGA (yII). Hecha la introducción inicial vamos a los detalles de algunos de los planes radicales que están en marcha. Es pertinente recalcar que en el oficialismo no conocen otra forma de hacer las cosas que llegando a los extremos: represión, abuso de poder, intimidación, uso del TSJ y persecución. Esa especie de hábito les sirve para cualquiera de sus dos objetivos iniciales: perpetuarse o negociar. Por eso los radicales se están radicalizando tratando de empujar a los escenarios que les interesan. Han arreciado la represión y ahí están los opositores detenidos como el diputado Gilbert Caro y el concejal Jorge González, entre otros. Pero es más clave la represión contra figuras militares de importancia y respeto en la Fuerza Armada Nacional. La nueva detención y reclusión en la cárcel del general Raúl Isaías Baduel obedece a eso. Pero eso no se queda con ese sólo caso, sino que supuestamente planean detener a otros militares que integran el grupo de los disidentes. Cuando cerraba esta columna me informan que al parecer pretenden capturar al general Miguel Rodríguez Torres y recluirlo en algún calabozo de los organismos de inteligencia ¿Por qué lo hacen? Una primera inferencia es que los están provocando con el fin de arreciar la guerra interna. Y la otra visión es que si los militares no actúan, quedarían bien controlados por los “ultras”. Ese es un juego peligroso por las cualidades de los enfrentados. La radicalización de los radicales está en marcha ¿A dónde nos llevará? Todo es posible en medio del conflicto venezolano.

CONO “INVISIBLE”. El Gobierno sigue jugando con el nuevo cono monetario. Tal como hemos comentado en VyR, viven anunciando la llegada de millones y millones de los nuevos billetes a los que llaman en el propio Banco Central de Venezuela “los invisibles”. Hay toda una mentira montada al respecto. En el Zulia la mentira también está en marcha. El pasado 27 de diciembre el secretario de Gobierno del Zulia, Giovanny Villalobos, informó que había llegado un primer cargamento de billetes de Bs. 500 a la región. Se aventuró además a decir que el 2 de enero podían estar en la calle, si el Presidente lo creía conveniente. Ante esa afirmación de Villalobos me comuniqué con un amigo en la oficina regional del BCV, quien me dijo tajantemente que eso era falso porque a la sede no había llegado ni siquiera un billetico nuevo y que además ese operativo de traslado del cual hablaron era falso y me dio las razones. Ante el anuncio presidencial sobre que los nuevos billetes comenzarían a circular el lunes 16 de enero, de nuevo hice una consulta y la respuesta fue peor: “Los billetes invisibles no han llegado a la sede del BCV en Maracaibo. Es mentira que estén disponibles para su distribución. La cosa en esa materia está tan mal, que un lote de nuevos billetes de 100 que se habían guardado ante la decisión de anularlos, se enviaron a los bancos para no afectar la liquidez de efectivo en la calle y los rumores son que esos billetes estarán activos mucho, pero mucho más allá del 20 de enero. Cuando llegue el nuevo cono monetario, la ciudad lo sabrá por las dimensiones del operativo de seguridad” ¿Por qué mienten?

¿GUISO? Recibo correo de un grupo de trabajadores del Puerto de Maracaibo quienes me informan de la frecuente llegada de barcos con grandes cargamentos de cemento empacado. Eso pudiera ser normal, pero resulta que el producto está llegando de un país que tiene una pequeña fábrica de cemento que ni siquiera satisface la demanda en esa nación. Y si no tiene esa nación producción para la exportación ¿Cómo es que envían esas cargas tan grandes? Muchos presumen que se trata de una triangulación a través de la cual se envía desde Venezuela cemento a granel y sin empacar, para que en esa nación “hermana” lo empaquen y luego lo venden a precios mucho más altos que los internacionales a Venezuela ¿Cuál será ese país “aliado”?

REPRESIÓN. Importante la denuncia que hizo Lester Toledo ante el Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la represión y persecución contra la disidencia en Venezuela. Hasta bien oportuna fue su participación en la dependencia de la ONU en Ginebra, porque horas después arreció la cacería contra los opositores. Inclusive fueron premonitorias sus declaraciones porque pronosticó el agravamiento de la persecución de opositores con la llegada de Tareck El Aissami a la Vicepresidencia y así está ocurriendo. Toledo continúa con su gira internacional denunciando el acoso político y judicial que el Gobierno venezolano mantiene. Ese tipo de acciones son bien positivas porque el problema se agravará al mismo ritmo que se deteriora el país y el Gobierno.

PERFIL. Resalta en los últimos días el perfil que está tratando de tomar el diputado Juan Pablo Guanipa. Está asumiendo un liderazgo interesante en la lucha contra el Gobierno de Maduro y hasta fue uno de los encargados de sustentar la decisión del abandono del cargo del Presidente en la sesión de la Asamblea Nacional. Bien activo ha estado Guanipa distinto al resto de los diputados zulianos que son una especie de jarrón chino u osos panda de cerámica. Son tiempos difíciles y de mucho riesgo, pero en este tipo de coyunturas es cuando los líderes políticos perfilan su imagen ante el ciudadano que evalúa sus acciones. Como dice un amigo: es momento de diferenciarse.

CLORO “MIEL”. En la misma comunicación que recibí de un grupo de trabajadores del Puerto de Maracaibo, también me informan sobre los constantes barcos cargados con cloro que salen hacia Cuba ¿Y qué hacen los cubanos con tanto cloro? Lo más curioso del caso es que una parte del pago del cloro es con “miel de abeja” ¿Miel de abeja? Respondí y me dijeron: “Si con miel de abeja. Hay un poderoso enchufado con ese negocio”. Pasa en las películas, pasa en Venezuela.

TROIKA EN GUERRA. Casi que cuando concluía el 2016 me escribe un viejo amigo que integra el Gobierno regional para informarme que las rencillas internas en la “Troika” son más graves de lo que yo he venido comentando. Los problemas por el “tumbe” del lucrativo negocio de los camarones pica y se extiende. El VG está muy molesto porque el arribista del “Rey de los Camarones” lo sacó del guiso. La cosa se pone fea.

¿PURGA? En Un Nuevo Tiempo se rumorea que Manuel Rosales viene con un plan para reestructurar a ese partido. Y entre los cambios está supuestamente sacar a Enrique Márquez de la Presidencia nacional de UNT.

CLERO EN CRISIS. Las cosas no están nada bien en la Iglesia Católica zuliana, bueno de hecho nunca han estado bien sólo que le hemos prestado poca atención al tema, pero la intempestiva salida de Eleuterio Cuevas de la Basílica nos hizo revisar las cosas. Me indican que no hay guía pastoral porque el Arzobispo, monseñor Ubaldo Santana, quien por cierto está de salida del cargo, no atiende a la Arquidiócesis como se debe. Hay un déficit de 23 sacerdotes y no se hace mucho para resolver eso. Muchos son los curas que se han ido ante los problemas del Clero regional. Uno de los problemas más graves es que hay una clara fractura. Hay una división entre el Clero H que está en las zonas más pobres y el Clero G que tiene el poder y prefiere las iglesias más importantes y productivas. El otro tema de discusión es quién será el sustituto de monseñor Ubaldo Santana, porque éste tiene su periodo vencido. Como nuevo jefe de la iglesia zuliana suenan varios. Está el actual Obispo de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta. También se analiza la posibilidad de traer al Arzobispo de Ciudad Bolívar, monseñor Ulises Gutiérrez. Sin embargo, la opción que propone Santana es dejar al actual Obispo auxiliar, Angel Francisco Caraballo. Pero me cuenta un cura amigo que el ideal es monseñor Edgar Peña, actual Nuncio Apostólico en Mozambique, porque es maracaibero y con un liderazgo incuestionable en el Clero zuliano. El gran problema de monseñor Peña es que el Papa Francisco lo tiene destinado a continuar en sus labores diplomáticas. Esperemos a ver qué ocurre con la iglesia zuliana.

BECAS. La Alcaldía de Maracaibo a pesar de las dificultades financieras que se materializan en un déficit impresionante del presupuesto 2017, este martes 17 hará una nueva entrega de becas en el marco del programa Jesus Enrique Lossada. Son 800 nuevas oportunidades de estudio que estarán recibiendo un grupo de jóvenes que quieren construir un mejor futuro y quienes recibirán su beca de la mano de la Alcaldesa, Eveling Trejo de Rosales.

¿CASTIGO? Sigo creyendo que al sacerdote Eleuterio Cuevas, ex párroco de la Basílica de la Chiquinquirá, le están cobrando una factura que presumo es política porque no sólo lo sacan del principal templo mariano del Zulia, sino que lo envían a su casa sin parroquia.

PANCHO. Con la asunción de los radicales al poder muchos se preguntan cómo queda Pancho. Por un lado, todo indicaba que había arreglado o postergado sus diferencias con Diosdado y por eso lo estuvo supuestamente apoyando en su campaña a la VP. Pero también es conocido que no tiene buena relación con Tareck El Aissami. Ante los últimos acontecimientos hay muchos rumores en la calle, sobre todo con la supuesta candidatura de Omar Prieto a la Gobernación, aunque en el fondo eso no sería un castigo contra Pancho, sino más bien una bendición. Hay que evaluar lo que ocurra con él en los próximos días.

MAL CAMBIO. Si la anterior coordinación regional de la MUD era mala, la actual es peor. Con todo el respeto que me merece el nuevo coordinador, él no tiene el perfil para ese cargo. Los problemas que arrastraba la MUD del Zulia ahora empeoran porque más allá de hablar del regreso de Manuel Rosales, no están trabajando por la Unidad y mucho menos acompañando a los zulianos en sus penurias. Eso se veía venir por todo lo que intervino en la renovación de la coordinación regional de la MUD.

PREGUNTA. Me cuentan que el legislador regional del PSUV, José Luis Acosta, se negaba a entregar la oficina de una de las Vicepresidencias del Consejo Legislativo del Zulia, luego de la elección de la nueva mesa directiva. Cuando el equipo del nuevo VP, Omer Muñoz, llegó para ocupar la oficina Acosta se negó a desocuparla y se atrincheró en la misma ¿Por qué esta alzado José Luis? ¿Qué tiene esa oficina de especial? ¿Por qué estará molesto?

INJUSTICIA. Mientras los culpables de los enormes guisos que se hicieron en PDVSA siguen libres y viviendo de la riqueza robada, el ex presidente de Operaciones Acuáticas de PDVSA Occidente, Larry Linares, sigue preso. Está próximo a cumplir dos años y paradójicamente acaba de llegar a Venezuela el último lote de 8 lanchas de un total de 40 que eran parte del contrato que Larry logró salvar, luego que los enchufados pretendían apoderarse del dinero de dicha compra.

PREGUNTA. Pancho te acuerdas de aquel dato que te di sobre un integrante de tu gabinete que compró una casita de $700 mil en el sector La Virginia ¿Averiguaste quién es el genio de las finanzas que con un sueldo en bolívares paga casas en dólares?

LUTO. No quiero cerrar esta columna sin expresar la tristeza que me embarga por el fallecimiento del amigo Heriberto Molina Vílchez. A pesar de tener poco tiempo de amistad con él, le tomé un gran cariño y el respeto que siempre sentí por su talento como publicista y compositor se reforzó. El Zulia pierde a un hombre que supo enaltecer a nuestra cultura. A su esposa e hijos mi más sentidas palabras de condolencia. Paz y luz a su alma.

AL CIERRE. Me informan que el llamado “Golpe de Timón” en PDVSA comienza a generar problemas. Ese nuevo plan rojo rojito consiste en crear unas supuestas mesas de trabajadores y estas eligen a otros voceros. De ahí saldrán al parecer los nuevos gerentes de la industria petrolera ¡Qué, qué! Esa fue mi respuesta ante el mensaje que recibí con los detalles. La calamidad que cayó sobre Venezuela es impresionante.

Darwin [email protected][email protected]