Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 12, 2017 5:41 pm

Desde las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Maracaibo, el concejal Eduardo Vale, del partido Voluntad Popular, exigió la liberación de concejal de Maracaibo por el partido Primero Justicia, Jorge Luis González, detenido arbitrariamente en horas de la noche del pasado miércoles cuando llegaba a su residencia.

Nota de prensa

“No podemos permitir que este Gobierno corrupto siga persiguiendo a nuestros dirigentes de la Unidad. Cada día que transcurre en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro busca la manera de aniquilar, anular a quienes piensan distinto y luchan por el cambio en Venezuela”, expresó Vale, también coordinador municipal de Voluntad Popular.

De igual manera calificó como “una cacería de brujas” las detenciones arbitrarias e ilegales que ha realizado el Gobierno en las últimas horas contra dirigentes de la oposición venezolana.

“El vicepresidente Tareck El Aissami no tiene más de 48 horas en el cargo y está haciendo de las suyas. Condiciones de El Aissami para el diálogo es más persecución y presos políticos”, manifestó.

Persecución contra Voluntad Popular

Durante su pronunciamiento, el concejal de Maracaibo también repudió la detención injusta del diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Gilber Caro.

“Lo único que hemos hecho desde Voluntad Popular es trabajar por Venezuela, y si ese es el delito por el que detuvieron a Gilber Caro pues que se prepare el Gobierno y todos los funcionarios del SEBIN. Son millones de venezolanos a los que tiene que detener porque seguiremos luchando incansablemente por rescatar a Venezuela”, puntualizó.

Aseguró que la detención del concejal Jorge Luis González y el diputado Gilber Caro son parte de una campaña de psicoterror que ha emprendido el Gobierno nacional para intimidar a los venezolanos y evitar que participen masivamente en la movilización convocada por la Unidad Democrática para el próximo 23 de enero.

“Las detenciones no pueden ser un motivo para acabar con nuestra lucha. La única manera de acabar con la injusticia, el hambre, la inseguridad, y alcanzar la liberación de los presos políticos es con la lucha no violenta en la calle, es por eso que este 23 de enero en Unidad, todos los venezolanos le dejaremos claro al Gobierno que no seguirán en el poder”, finalizó.