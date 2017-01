Publicado en: Actualidad, Nacionales

Con motivo de los 71 años de existencia del partido Social Cristiano COPEI, Enrique Mendoza Ex Gobernador de Miranda y Presidente de COPEI en esa entidad expreso: “COPEI fue fundado en la búsqueda permanente del Bien Común y la Justicia Social, cosa que todavía no se ha logrado en este país, los Social Cristianos creemos en una Sociedad Pluralista donde no importa tu creencia política y religiosa para trabajar por el desarrollo del país en la búsqueda de una sociedad mucho más justa”.

El gran error histórico que tiene actualmente ese modelo de gobierno que se hace llamar Socialista o Revolucionario es no haber entendido que el éxito que podían haber tenido en su modelo o proyecto, era la inclusión, no solo social sino también en lo político, pero se desviaron hacia una idea absurda hacia el secuestro y la exclusión política, y este fue el comienzo de su fracaso histórico.

Creer que el que no está políticamente conmigo no puede participar en cualquier nivel de la sociedad organizada, es la negación de un principio universal comprobado, que la participación ciudadana no puede tener secuestro político o religioso.

El establecer un concepto dadivoso en el ejercicio de la participación, fue también un error irreversible histórico por eso han fracasado.

Ante esta realidad que estamos viviendo los social cristianos debemos cumplir los deberes que el pueblo y la patria nos exigen ante el cambio y la unidad.

Quienes en COPEI no creen en la unidad hacia adentro muy poco pueden hacer por la unidad hacia afuera.

Yo les recomiendo a esas personas que el mejor regalo en estos 71 años de COPEI es que se hagan a un lado, los únicos líderes y dirigentes que tiene COPEI, son sus militantes y activistas de buena fe, que creen en el presente y futuro del partido.

Finalmente Enrique Mendoza frente al problema del país expreso “No importa el tiempo o el momento que está viviendo el país, pero para salir victoriosos en esta lucha, las fuerzas democráticas de la oposición tenemos que organizarnos de abajo hacia arriba, sin esos cálculos mezquinos de intereses particulares de cada partido.

No es hablando y atacándonos mas verbalmente que lograremos la victoria final es organizándonos para la acción en unidad, que lograremos el cambio.