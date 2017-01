Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 12, 2017 7:44 am

El diputado de la oposición ante la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, indicó este jueves que la detención del diputado de Voluntad Popular, Gilber Caro, es una nueva situación en la que el Gobierno trata de impedir la discusión de temas más importantes para el país.

LaPatilla.com

“El fuerte del gobierno no es la credibilidad. Lo sucedido con el diputado Gilber Caro está alejado de la realidad y como todas las cosas del gobierno es tapar una cosa con la otra”, dijo Correa durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

“Hoy el tema nos es la falta de comida, la inseguridad, sino la situación contra un diputado de la AN. Pero no tomaron en cuenta que el artículo 200 de la Constitución Nacional señala claramente lo que significa la inmunidad parlamentaria”, expresó.

Al ser consultado sobre la rendición de Memoria y Cuenta del presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia, Correa asegura que “es una obligación del Presidente presentarla constitucionalmente ante la Asamblea Nacional y el Parlamento de recibirla. Pero ahora es más fácil hacerlo en el Tribunal Supremo de Justicia, porque no analizarán el discurso y no habrá pronunciamiento sobre los temas importantes como la inseguridad, la situación petrolera”.

Precisó que “la salida a la situación del país debe ser electoral y lo más pronto posible. Quien sufre aquí son los 32 millones de venezolanos que no tienen nada que ver con la política. No le hace bien a Venezuela que de un lado y del otro no nos podamos entender”, recalcó.

“Quiero que haya elecciones de todos los sectores, se tiene que renovar el Estado”, agregó.

Al ser consultado sobre presencia de la oposición en la mesa de diálogo, Correa expresó que “para este viernes no están dadas las condiciones para sentarse y los jefes de partidos y representantes de la Mesa de la Unidad tendrán que darlo a conocer; sin embargo, esto tiene que terminar en un gran acuerdo nacional”.