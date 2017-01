Publicado en: Opinión

Ene 12, 2017 8:17 am

Lo abandonó. Nicolás Maduro Moros abandonó el cargo de Presidente de Venezuela porque no les garantiza a los venezolanos el derecho a la vida, la libertad, la alimentación, la salud. Ese señor no cumple con el juramento principal de un Presidente: cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Que familias enteras hurguen en la basura para comer; que haya que recorrer entre 10 y 15 farmacias en promedio en busca de una medicina para finalmente no encontrarla; tener que hacer colas entre ocho y 12 horas para comprar comida; que 28.479 personas hayan sido asesinadas en 2016 según el Observatorio Venezolano de Violencia; que la gente muera de mengua en los hospitales; que no haya fluidez del dinero efectivo; que el aparato productivo venezolano haya sido aniquilado, y un largo etc, son responsabilidad de Maduro por abandonar el cargo.

El lunes 9 de enero del presente año, los diputados de la Unidad fieles al compromiso con Venezuela, cumpliendo con sus obligaciones y deberes; y además apegados a la Constitución en sus artículos 187, 222, 232 y 233 determinaron y demostraron que Nicolás Maduro Moros abandonó el cargo de Presidente de Venezuela.

El abandono no es la ausencia física, sino de funciones y obligaciones. Un padre puede estar todo el día en la casa, pero si no trabaja para llevar comida, si no garantiza la educación a sus hijos, si no cuida de su salud cuando se enferman, si no participa en la formación y educación; sencillamente no cumple con sus funciones; y es entonces cuando los tribunales declaran abandono del hogar. Eso mismo pasa con Nicolás Maduro, puede estar todo el día en Miraflores, la Casona o incluso, en algún lugar del país con el temor latente de que lo caceroleen; pero está en total y absoluto abandono de su cargo.

Ahora bien, una vez dado un paso más hacia la salida constitucional de Maduro y su Gobierno, debemos afianzar aún más la lucha para que juntos y en unidad terminemos de lograr el Cambio Ya que urge en el país. Nos toca retomar la calle para que con esa presión popular, de manera pacífica, hagamos valer nuestra voluntad.

Lo hemos venido diciendo porque hemos recorrido el Zulia de punta a punta, y también el país; esto cambia o revienta. Los venezolanos no pueden seguir esperando más; unos padres que tienen que hurgar en la basura para darle de comer a sus hijos no pueden esperar más; los enfermos no pueden esperar más por medicina o insumos médicos; nuestros abuelitos tampoco pueden esperar más para tener calidad de vida en su vejez; en fin, este noble pueblo no quiere, ni puede esperar más.

Desde Voluntad Popular nos mantenemos firmes, al frente y acompañado al pueblo en la lucha por una Mejor Venezuela. Esta batalla es de todos y como tal la daremos para sacar a punta de votos a Maduro de la presidencia y por ende acabar con la crisis humanitaria que se profundiza cada vez que ese ineficiente abre la boca para hacer anuncios populistas e improvisados que en nada benefician al país.

El próximo lunes 23 de enero participemos de la gran movilización de calle para lograr la libertad; retomemos cada espacio de la calle para exigir elecciones generales.

Sobran las razones para salir de este Gobierno. No es un capricho de los partidos políticos, por el contrario es una urgencia y la demanda de más del 80% de los venezolanos que el 6 de diciembre de 2015 dio un paso importante para el Cambio Ya en Venezuela al elegir una Asamblea Nacional autónoma y al servicio del soberano, no de un grupo de enchufados pusilánimes que acabaron con el país, pero no con su gente, ni con la esperanza, la fuerza y fe para luchar sin descanso hasta construir la Mejor Venezuela.

@LesterToledo