Ene 12, 2017 4:47 pm

Lilian Tintori, esposa del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, declaró la tarde de este jueves 12 de enero que el Gobierno nacional sembró pruebas falsas en contra del diputado Gilber Caro para detenerlo. Aseguró que el audio presentado por Diosdado Cabello de su conversación con el parlamentario es ilegal, reseñó Panorama.

“El audio es ilegal y una vez más Diosdado Cabello viola la ley publicando en televisión audios. Le solicito a la Fiscal General de la República abrir una investigación. Estaremos interponiendo la denuncia en las próximas horas, más grave aún es que viole la ley escuchando y grabando una conversación entre un diputado de la República y otra persona. La Fiscalía debe responder sobre esto”, expresó Tintori a los medios de comunicación.

Indicó que las últimas detenciones contra dirigentes opositores es porque la AN declaró el abandono de cargo del presidente de la República.

“Esta es la primera acción del vicepresidente de la República, temeraria que busca atemorizar a nuestros representantes y defensores de la libertad. No vamos a retroceder, no vamos a renunciar, no vamos a claudicar, la libertad nos pertenece, el futuro nos pertenece”, dijo Tintori.