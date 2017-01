Publicado en: Opinión

Ene 12, 2017 12:43 pm

Desde que empezó a ocupar cargos públicos en el chavismo, dicen algunos que por estar apuntalado por grupos terroristas del Medio Oriente, pero otros que por ser un miembro destacado del Cartel de los Soles, el “Califa de Aragua” no ha hecho otra cosa que vomitar odio contra una mayoría de venezolanos que no ha cometido otro delito que no comulgar con sus ideas políticas.

Y desde ese punto de vista, tienen toda la razón en no considerarlo venezolano, pues es gloria del gentilicio nacional, no permitir que las diferencias de ningún tipo se expresen en el bochorno de improperios y supercherías que son típicos del tipejo.

Y no aludo a que su nombre y apellido no sean de origen español, indio, ni africano, sino castizamente arábigos, porque hombres y mujeres de todos los orígenes, razas y colores han amasado para fundar la tierra venezolana.

Y entre tantos, los “baisanos” del Medio Oriente que, desde el siglo XIX, hicieron tiendas, familias, trabajos y riquezas por todos los rincones de Venezuela.

Pero no es a ellos a quienes se parece, o recuerda el “Califa de Arabia”, sino a los fanáticos y fundamentalistas religiosos -repudiados por los auténticos creyentes del Islam-, que han sembrado de sangre, odio y muerte a los cinco continentes durante el siglo XX y lo que va del XXI

Y con los cuales se identifica el “Califa…” tanto por acción como por vocación, pues en el tiempo que lleva haciendo carrera política en Venezuela, solo ha dejado presos, perseguidos, torturado y dicen que muertos.

Y no podría ser de otra manera, pues, aparte de sus bravatas y fechorías, se trata de una absoluta mediocridad que por lo único que busca destacarse es por sus acciones, por sus malas acciones.

Una vergüenza para la tierra que lo vio nacer –si es que nació aquí-otra mayor para el país que le dio origen y una abominación para quienes les ha tocado la desgracia de saber que existe un esperpento llamado el “Califa de Aragua”