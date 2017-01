Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 12, 2017 9:02 pm

Manuel Rosales finalmente llegó al encuentro con su pueblo. Más de cien mil personas se movilizaron en todo el estado para desbordar la Calle 72 de Maracaibo desde tempranas horas de la tarde de este jueves.

A su llegada, acompañado de su familia, el líder del Zulia alzó los brazos para saludar a los presentes que se unieron a una sola voz de alegría y entusiasmo.

Rosales se mostró emocionado al ser recibido por los gaiteros quienes entonaron La Grey Zuliana, tema que fue coreado por los presentes y que provocaron lágrimas en la multitud. Subió a la tarima. Miró hacia la lejanía. Se secó el sudor y tomó el micrófono. Sus primeras palabras fueron: ¡Que viva el Zulia!.

Miles de personas lo aclamaron con vítores ensordecedores. El líder nacional y fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) saludó a las mujeres zulianas, a los estudiantes, a los trabajadores y a todos los asistentes en medio de un bosque de caras pintadas, de banderas, pancartas y fotos, con los que demostraban su afecto y apoyo incondicional.

Un estallido de aplausos se escuchó. Esa fue la respuesta de quienes estaban ansiosos por el regreso del hombre nacido en esta tierra que había estado ausente durante siete años y nueve meses, tiempo que pasó entre la clandestinidad, el exilio y la cárcel. Aseguró que viene libre de odios y rencores. “Tengo el corazón abierto, me he olvidado de todo lo que me ha hecho daño. Preferí el exilio y la cárcel antes de entregar mis ideas”.

Este río humano fue una demostración de que la gestión realizada por el ex candidato presidencial, dos veces gobernador del Zulia, y alcalde, aún vive en los corazones y la mente de los zulianos como la mejor en obras y acciones sociales, entre las cuales el propio Rosales mencionó el programa de becas estudiantiles Jesús Enrique Lossada, el programa Rueda Seguro, el programa de clínicas móviles, los centros clínicos ambulatorios, mercados populares, entre otras, hoy abandonados.

Afirmó que el modelo que gobierna al país no cree en la descentralización, ni en la zulianidad, irrespeta a los estados y todo lo centraliza, “a diferencia de nosotros que creemos que la clase media debe superarse, los pobres no tienen que seguir viviendo pobre esperando una bolsa de comida. Los pobres lo que necesitan es educación, salud oportunidades, trabajo, una buena casa, un buen sistema de seguridad social, eso es lo que quieren los pobres del pueblo zuliano y los venezolanos”.

Cese a la persecución

A Rosales también lo acompañó Jesús Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, quien resaltó la importancia de transitar la vía constitucional para salir de la profunda crisis que viven los venezolanos. Asimismo, hicieron acto de presencia el periodista zuliano Leocenis García y Fray Roa, presidente de la Cámara Nacional de Licoreros, quienes también padecieron el sufrimiento de la cárcel. El ex mandatario regional abogó por la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y porque cese la persecución de los venezolanos por pensar distinto al gobierno.

Hizo alusión en su discurso a la campaña de guerra sucia en su contra. Expresó que había recibido muchas llamadas y mensajes de personas preocupadas por su salud. “Estaban preocupados por mí, porque dicen que estoy muy enfermo. Sí, es cierto, estoy muy enfermo, muy enfermo pero de amor por esta tierra”.

El también ex candidato presidencial exhortó a los zulianos a no perder la fe y el optimismo por muy difícil que sea la realidad. Destacó que la solución de la crisis del país se encuentra entre dos caminos, el de la violencia, el enfrentamiento o la vía constitucional, electoral, cívica, pacífica y democrática, que permita el cambio político que el pueblo venezolano está reclamando para la solución de sus problemas.

“Desde hoy iniciamos la gran campaña por la reconstrucción del país y del estado Zulia. No hay que perder la fe, ni el optimismo o la esperanza. Esa es la ruta y el camino de hoy en adelante. Cada quien tome su bandera de lucha y salga a defender la democracia. Muchas gracias al pueblo del Zulia”.

Luego de culminar su nutrido discurso, Manuel Rosales demostró, como siempre lo hizo, su fervor mariano dirigiéndose a la Basílica de Nuestra Señora de Virgen de La Chiquinquirá, acompañado de su familia y otra multitud de seguidores, a rezarle a la reina morena y pedirle por la recuperación del país y del bienestar de todos los zulianos.