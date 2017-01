Publicado en: Actualidad, Nacionales

Para el economista Miguel Ángel Díaz los cambios que ha realizado Nicolás Maduro como parte de la Agenda Económica Bolivariana de 2017 solo profundizarán la crisis económica que atraviesa el país.

Considera que el cambio de ministros en los 15 motores económicos y el aumento de 50% del salario mínimo son medidas desacertadas. “La decisión de aumentar de manera unilateral e inconsulta en 50% el sueldo mínimo para los trabajadores, solo generara más inestabilidad, desempleo y el cierre forzado de pequeñas y medianas empresas”, indicó.

Díaz, también dirigente del partido Voluntad Popular en el Zulia, señaló que los 15 motores económicos creados por el Gobierno nacional no han generado paz social ni soluciones a los problemas económicos de los venezolanos. “Esos 15 motores económicos nacieron fundidos y no importa que cambien a los que los dirigen, porque el plan económico que han aplicado por años no ha funcionado ni funcionará”, sostuvo.

El experto económico aseguró que Venezuela tiene una economía de guerra, porque países que han sido devastados por causas naturales o tienen conflictos armados no han cerrado el año con los índices económicos con los que finalizó 2016.

“2016 cerró el año con una inflación cercana a 1000% y con una caída drástica de más de 24% del Producto Interno Bruto (PIB). En los últimos meses solo se ha incrementado la escasez, el desabastecimiento, la inflación descontrolada y el número de personas que comen desperdicios de la calle, porque no hay estímulos para la inversión privada nacional o internacional que levante el aparato productivo nacional”, afirmó.

En su pronunciamiento, el economista reprochó que la incapacidad y poca experiencia de Nicolás Maduro y su gabinete económico hayan llevado al país a una grave crisis económica. Exhortó al Gobierno nacional a implementar un plan antiinflacionario para controlar la crisis económica.

“A lo largo de su mandato Nicolás Maduro nos ha demostrado que no es capaz de levantar la economía venezolana, por esa razón es necesario que el pueblo venezolano salga a las calles este 23 de enero para respaldar la declaratoria de abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro aprobada por la Asamblea Nacional”, dijo.

