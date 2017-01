Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 12, 2017 9:02 pm

El exgobernador del Zulia y presidente fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) Manuel Rosales, afirmó, durante un acto con sus seguidores en la calle 72 de Maracaibo, que el pueblo venezolano está cansado del gobierno y de una oposición que le dice mentiras de un cambio que no llega, reseñó Noticia Al Día.

En su discurso de regreso este jueves, Rosales afirmó “Este pueblo, así como está cansado del gobierno que no sirve y no funciona, también está cansado de que le digan mentiras del cambio que no llega. El pueblo quiere propuestas reales, creíbles, que se trace una ruta electoral y vamos con las elecciones de alcaldes, de gobernadores, presidenciales, que le hablen claro, que nos contemos cuando tengamos que contarnos, pero que no le digamos mentiras de que un mes va a salir el gobierno que terminan siendo fantasías que se las lleva el viento”.

A su llegada a la tarima ubicada en la calle 72 para dirigirse a los seguidores de su partido expresó su agradecimiento por el apoyo de los organismos internacionales y del Vaticano en la mediación para la liberación de los presos políticos.

Saludó a quienes fueron sus compañeros de celda, se comprometió a luchar “para que ningún preso quede en los calabozos de Venezuela”.

Asimismo, instó a los venezolanos a prepararse para un cambio de Gobierno por la vía democrática. “No queremos más a este gobierno. Muchos quieren torcer el voto, los procesos electorales, pero están equivocados el pueblo es cívico y democrático. Desde hoy iniciamos la gran campaña por la reconstrucción del país”.

Pidió luchar con optimismo y fe, “tenemos mucho por delante, por donde soñar y pensar, esa es la ruta y el camino de ahora en adelante que cada quien asuma su puesto de lucha, tome su bandera”.