Ene 13, 2017 12:36 pm

“Las nuevas autoridades de la AN deberá revisar la escogencia de quienes conforman hoy al TSJ, pues fue impuesta en un momento donde según la Carta Magna no debía escogerse ya que había vacaciones navideñas de ese año 2015 y no contaban con el quórum reglamentario, por tanto, deben ser declaradas nulas esas autoridades e írritas para evitar así, todo el bloqueo que hoy hacen a cada actuación de un poder público verdaderamente electo por el pueblo venezolano,” aseguró Alcides Padilla, Secretario Nacional Organización ABP y precandidato a gobernador por Bolívar.

Es una neodictadura o lo que es lo mismo, la imposición de un estado forajido llevado a cabo por unos gobernantes desquiciados que buscan anquilosarse cuando deben velar por resolver los problemas del pueblo que son alimentación, seguridad, medicinas y obras públicas, acotó. Nosotros llamamos al pueblo a estar atento ante la imposición de esta manera de gobernar a “trocha y mocha,” a salir todos a las calles del país para defender nuestra democracia y a nuestras familias, expresó el dirigente nacional. Agregó el también precandidato a gobernador del estado Bolívar por la MUD, que es “inverosímil que aquellos que juraron defender al pueblo y a la democracia, hoy irrespeten a la Carta Magna y la acomoden a su forma infrahumana de ver y de hacer política.”

“Ellos ven que hay malos políticos de este lado de la oposición, pero todo el tiempo ellos creen tener la razón de su lado y los políticos buenos pero eso ya no lo apoya el pueblo y claro está, utilizan el psicoterror con el apoyo de unas instituciones públicas prácticamente secuestradas,” acotó. “Si no humanizamos a la política y a los políticos esto seguirá siendo más de lo mismo y sinceramente, podemos hacer mucho más si nos quitamos las vendas de los ojos aquellos que siguen hasta al precipicio a estos nuevos aprendices de dictadores,” concluyó.

