Durante una Asamblea popular realizada este viernes en el sector Las Casitas de Aconcagua, en Guarenas, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, retó al gobierno a que asuma el camino electoral.

“Este gobierno se dedicó a montar ollas podridas y perseguir políticos. ¿Por qué tienen que montar expedientes y cosas chimbas? Un gobierno que se caracterizaba por hacer elecciones ahora le teme a los procesos electorales. Vamos a medirnos con los votos. ¿Por qué no hicieron las elecciones de gobernadores en diciembre? ¿Por qué no me sacan con votos?, ¿Por qué no hacen un Revocatorio para sacarme de la Gobernación? Yo se los firmo. Yo no le temo a los votos. Un político no debe temerle al escrutinio popular. Todos los cargos que he obtenido han sido por elección popular. Escuchen la voz del pueblo que quiere votar para salir de este gobierno incapaz y corrupto de manera pacífica. La mayoría de los venezolanos nacimos y queremos seguir viviendo en democracia. ¡Cuéntense que el pueblo quiere votar!”.

Capriles reiteró que aunque le sigan montando “ollas podridas” seguirá enfrentando a los corruptos del gobierno, porque no le teme a la justicia. “Soy el único investigado en Venezuela que le interesa que la gente esté informada. Yo sé perfectamente que me están cocinando una inhabilitación, ellos están abriendo el camino para eso. Estoy curtido de sortear obstáculos, persecución, estuve preso y nunca han podido conmigo. A los corruptos les digo: hagan lo que les dé la gana porque yo sí creo en una política transparente, para mí la honestidad forma parte de mis principios. Se puede ser político y honesto al mismo tiempo”.

Recordó que uno de los casos por los que se le abrió una investigación en la Contraloría General de la República, es por la donación de una cancha deportiva que hizo la Embajada de Polonia en los Valles del Tuy.

“Como no tenemos recursos, yo pido donaciones. Entonces estos señores (gobierno) nos citan por haber recibido esta donación. El deporte, la educación y la cultura es una forma de rescatar el futuro de nuestro país y aislarlos del mal camino. Pero estoy seguro que esta gente no sabe las necesidades del pueblo porque no salen de sus oficinas. Mi principal labor es atender al más necesitado y el que me abra una puerta para beneficiar a los mirandinos lo vamos a aceptar. Cualquiera que quiera donar, sean instituciones o gobiernos internacionales lo pueden hacer, por supuesto dinero bien habido. No le voy a pedir dinero a narcotraficantes como otros que tienen que rendir cuenta de narcotráfico usando hangar presidencial.

Por último, a propósito de celebrarse el Día del Docente el próximo lunes, el mandatario regional lamentó el asesinato de una docente en el estacionamiento de una institución, en Guarenas. “Es inaceptable la pérdida de vidas en manos de la violencia. Todos los docentes me duelen porque de ellos depende el futuro de nuestro país. Los maestros son el pilar fundamental en nuestra sociedad”.

