Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 13, 2017 10:54 am

La diputada a la Asamblea Nacional y miembro del partido Cuentas Claras, Dignora Hernández señaló que mientras las familias venezolanas mueren de hambre, el gobierno recicla ministros y juramenta comandos inútiles, “el único comando que deberían juramentar es contra la miseria y contra los miserables que tienen al pueblo sumido en la crisis y buscando alimentos en la basura”.

Hernández calificó como aberrante la designación de “ese fulano Comando que según dicen es para preservar la paz y la estabilidad del país, no es más que una táctica distractora de un gobierno al que se lo tragó la crisis y que no sabe cómo manejar la realidad que vivimos. No son garantes ni de la paz ni de la estabilidad de Venezuela, pues son ellos mismos quienes generan zozobra, angustia, desesperanza y ansiedad en la población, para apelar después a falsos llamados a la paz y al diálogo, mientras defienden sus cuotas de poder con leguleyerismos, amenazas, palos, piedras y hasta con las armas”.

Asimismo aseveró que el gobierno exhibe su negligencia e incapacidad, “su manejo desatinado de la crisis deja en evidencia que estamos gerenciados por seres que están negados a escuchar las propuestas que se le hacen desde diferentes sectores de la vida nacional y obstaculizando la salida democrática a esta tragedia social que vive Venezuela, son los mismos que promueve la inestabilidad social, política y económica del país. Su formato está caracterizado por un lenguaje provocador, hostil e imprudente que más tarde sus mercenarios convierten en acciones contra cualquiera que no piense como ellos, es clara evidencia de que son los responsables de cuanto hecho violento sucede en Venezuela, no les importa la crisis humanitaria que vive nuestro pueblo, sólo les interesa mantenerse en el poder al costo que sea”.

Dignora Hernández culminó diciendo “los venezolanos no tenemos duda de la poca voluntad política y la incapacidad gerencial del gobierno para reconocer y superar su estruendoso fracaso en la gestión gubernamental, resulta imperioso y así se hará que desde el Parlamento y junto al pueblo se impulsen medidas que protejan a nuestro pueblo de este gobierno mitómano y hambreador”.