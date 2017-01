Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 13, 2017 12:44 pm

La diputada argentina y presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Cecilia Britto, rechazó la arbitraria e ilegal detención del legislador venezolano, Gilber Caro. Manifestó que esta medida tomada por el régimen de Nicolás Maduro viola los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.

Nota de prensa

La legisladora informó que introducirá un documento en donde manifestará formalmente el rechazo ante esta medida violatoria de derechos humanos de Caro. Señaló que además de acuerdos internacionales, también se está irrespetando la Constitución de Venezuela, específicamente en su artículo 200, donde hablan de la inmunidad parlamentaria de los diputados.

“Es muy importante señalar que la inmunidad parlamentaria tiene como fin proteger al diputado contra aquellas acusaciones sin fundamentos y que lleven consigo la intención de tenerlo bajo intimidación o arrestos que no tengan ninguna justificación que interfieran en el desempeño de sus funciones como Parlamentario de la República. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal sino una prerrogativa en función de la representación del pueblo”, señaló.

Britto explicó que las acusaciones hechas en contra de Caro no tienen ningún basamento ya que no hubo ninguna autoridad que lo constatara. “En el caso del parlamentario Gilber Caro, el mismo fue detenido por supuesta tenencia de armas de fuego y explosivos, circunstancia que no ha sido acreditada de manera alguna por las autoridades venezolanas. Tampoco han respetado el artículo 200 de la Constitución Venezolana en cuanto establece que en caso de supuesto delito flagrante, el parlamentario debe ser custodiado a su residencia, y esta situación debe ser comunicada de manera inmediata al Tribunal Supremo de Justicia para que éste último tome las medidas que considere pertinentes”.

La diputada señaló las consecuencias de la violación de la inmunidad parlamentaria establecida en la Constitución. “Cabe destacar que las penalidades por desconocer la inmunidad de un parlamentario se encuentran establecidas al final del artículo 200 de la Constitución de Venezuela, que indica que: ‘Los Funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal, y serán castigados o castigadas de conformidad con la Ley. En este sentido la situación que atraviesa Caro es gravísima y produce un agravio no sólo a la República Bolivariana de Venezuela, sino también a todos los Parlamentarios del Mercosur”.

Britto finalizó haciendo una llamada al Parlasur y anunciando que el parlamento no puede dejar pasar esta grave situación que deja una mancha en el historial democrático de América Latina. “Se trata de un precedente nefasto para las democracias de la Región, y por ello, el Parlamento del Mercosur no puede permanecer pasivo ante semejante atropello a las libertades esenciales de las personas y de las Instituciones Democráticas. Desde la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos tomaremos las medidas necesarias para visibilizar estas dramáticas situaciones que sufren las instituciones venezolanas por el ejercicio autoritario de las Fuerzas Públicas, en flagrante detrimento de los Derechos Humanos Fundamentales y de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.