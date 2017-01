Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 13, 2017 1:52 pm

El movimiento estudiantil de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) calificó como lamentable la decisión de Presidente Nicolás Maduro de designar al exdiputado a la Asamblea Nacional Hugbel Roa como nuevo Ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, ya que en opinión de ellos este representa la violencia e intolerancia política, en espacios donde debería reinar el respeto y el sano debate democrático.

Luis Andrés García, dirigente estudiantil de la UPEL, señaló como carente de sentido la decisión del Presidente Nicolás Maduro de nombrar a Hugbel Roa al frente de la cartera de educación universitaria, ya que el mismo personifica la violencia y la búsqueda de confrontación política en una Venezuela sumida en la polarización. “Es una aberración ver como se premia con un puesto en el gabinete a un diputado que lanza un micrófono a un colega parlamentario o que agrede verbalmente a un miembro de la iglesia católica como el Cardenal Baltazar Porras”, dijo.

García explicó que ahora no será extraño ver en pleno Consejo Nacional de Universidades (CNU) o en algún acto público donde un rector o algún miembro del cuerpo exprese una opinión contraria a su parecer y el nuevo ministro lo agreda verbal o físicamente. “Esperemos que su experiencia en cargos de dirigencia estudiantil le ayude a tomar mejores decisiones, que en este 2017 tengamos un presupuesto justo para nuestras casas de estudios y que no se convierta en nuestro nuevo Judas. Ya que de no cumplir nuestras exigencias nos encontrará en las calles defendiendo la autonomía y dejando en claro que no nos arrodillaremos ante ningún Gobierno que quiera sepultar la educación venezolana”.

Por su parte Jorge Luis Camperos, estudiante de Geografía e Historia de la UPEL Miranda, destacó que Hugbel Roa no representa los valores del movimiento estudiantil de donde el mismo proviene. “No podemos aceptar otro Judas Universitario que venga a querer ponerle candado a las universidades no entregadas al Gobierno. Esperamos que no venga a traicionar a la universidad como lo hicieron sus antecesores en este despacho”, acotó.

Asimismo exigió al Ministro de Educación Elías Jaua que eche para atrás la Nueva Reforma Curricular, ya que la misma no busca formar ciudadanos críticos sino borregos arrastrados a una parcialidad política. “Como estudiantes rechazaremos por los medios que sean necesarios cualquier acción gubernamental que quiera ideologizar la educación venezolana en cualquiera de sus niveles”.

