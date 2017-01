Publicado en: Actualidad, Nacionales

Este viernes, el diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional del partido Primero Justicia, José Brito aseguró que una vez más desde el Ejecutivo es creada una figura anticonstitucional que lo menos que busca es dar soluciones a los problemas de los venezolanos, ya que lo que ejecuta activamente es la represión y la persecución, amparados en constantes montajes contra la disidencia, mientras el grave problema de escasez galopa sin freno.

Brito indicó que los venezolanos se enfrentan a tres golpes diariamente “el desayuno, el almuerzo y la cena que están desaparecidos. Aquí los que se dicen ser pueblo ni se mortifican por la falta de alimentos porque no saben que es pasar hambre, no buscan sino sembrar armas a nuestros compañeros de la Unidad, han vulnerado hasta la Constitución, no respetan ni la inmunidad de los diputados”.

El abanderado de la tolda aurinegra precisó que lo recientemente creado por Nicolás Maduro y presidido por Tareck El Aissami “busca es sembrar evidencias, sembrar C4, sembrar grabaciones, sembrar para imputar, para perseguir, desatar una ola represiva en el país y continuar con acciones que están al margen de la ley”. De la misma manera catalogó como grave lo ocurrido recientemente con el diputado Gilber Caro y el acoso constante que se tiene contra el gobernador y líder opositor Henrique Capriles, concejales de Venezuela y dirigentes políticos en general”.

Denunció que “el nombramiento de ese vicepresidente fue venir a dirigir un comando que va a reprimir y callar a todas las voces que piden y reclaman cambio que además están en el marco de la Carta Magna, porque pedir elecciones no es delito ni conspirar, por el contrario, es un derecho cívico y constitucional. A lo que llamamos es a la reserva moral de la Fuerza Armada Nacional para que garantice el equilibrio y sea garante para que se convoquen a unas elecciones”.

Finalmente, el parlamentario José Brito alertó a la población “con estas acciones buscan inocular miedo en el pueblo para que no defendamos y exijamos nuestro derecho a votar, porque la pequeña cúpula civil y militar tienen terror de perder el poder y saben que ese será su fin, porque los demócratas no ejecutamos intentonas, cambiamos gobiernos por medio del voto”.

