Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 13, 2017 6:10 am

En Venezuela se está viviendo “una crisis de representatividad muy grave provocada por el gobierno, al desconocer la voluntad de los venezolanos” que votaron por la actual Asamblea Nacional (AN), según la opinión del politólogo Luis Salamanca.

“Al desconocer la Asamblea Nacional se está desconociendo la democracia representativa, se está desconociendo el voto de las 14 millones de personas que votaron y en función de lo cual resultó una representación popular a la que no están dejando actuar”, precisó el analista político en declaraciones a Prensa Unidad Venezuela.

Al comentar la decisión tomada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por la cual “anula” las sesiones realizadas por la AN el 5 y 9 de enero, aseguró que la misma no tiene racionalidad jurídica ni fundamentación constitucional. “Es una decisión que usa un ropaje pseudoconstitucional y pseudojurídico para vestir una decisión política, que es finalmente de lo que se trata. De lo que se trata, en definitiva, es de atacar a la oposición”, aseveró.

En tal sentido refirió que el supuesto “desacato” que alega el TSJ es un concepto de amplio espectro que sirve para atajar cualquier cosa. “El tema es que no hay tal desacato ¿Cómo puede estar en desacato un poder público? Eso es algo impensable en cualquier parte del mundo, mucho menos cuando (la AN) está cumpliendo con sus funciones. Y además habiendo desincorporado a los diputados de Amazonas, que era lo que se exigía. Lo único que falta es que le digan que deben subir El Ávila de rodillas para poder considerar que no están en desacato”, ironizó.

“Esto es una continuación de la confrontación política que hemos tenido en los últimos 18 años, pero ahora en un terreno institucional, entre comillas. Antes era una lucha en la calle, fuera del Estado, fuera de las instituciones. Ahora no”, apuntó.



La Constitución como arma



Este nuevo capítulo de lucha en el plano institucional se inició luego del contundente triunfo de los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015. “La oposición conquistó una cabeza de playa del enemigo, dicho militarmente, y a partir de allí está intentando tomar todo el territorio. Como en la guerra, el otro, simplemente, lo está frenando, y en este caso lo está haciendo valiéndose de la manipulación de los poderes que controla”, como lo son el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), expuso.

Pero la oposición también está atacando al tomar decisiones como la del abandono de cargo del presidente de la República. “En mi opinión, esta decisión es muy débil jurídicamente hablando, pero es política. Entiendo que la oposición debe mantener viva la llama del cambio en la población y por eso lanza ataques como este. La vía debe ser la electoral, pero esa está en suspenso hasta nuevo aviso”, dijo.

Salamanca cuestionó que el gobierno esté haciendo uso de la Constitución como “arma política para golpear, para atacar”, y aunque admitió que esta guerra se está dando en el terreno de lo simbólico, hay también “realidades muy gruesas” como la de aprobar el presupuesto de la nación sin someterlo a la AN o al decretar el estado de excepción sin que sea aprobado por la AN. “En estos casos, desconocer la Asamblea Nacional no es un símbolo, es un hecho real y muy grave”, dijo.

“En esta lucha, en mi opinión, el que lo está haciendo mejor es la Asamblea Nacional, porque aún se mantiene dentro de la constitucionalidad, mientras que el gobierno está manejándose por la vía de facto. El gobierno lo que hace es tomar decisiones al margen de la Constitución, permanentemente. La Constitución no existe prácticamente para el gobierno”, sentenció.

“La oposición todavía tiene margen para manejarse constitucionalmente, aunque el resto del Estado y de las instituciones están de espaldas a ella. Ese es el capítulo actual de esta lucha que ya tiene 18 años”, concluyó.

Nota de prensa