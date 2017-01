Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 13, 2017 12:06 pm

Pablo Aure, dirigente político independiente se pronunció en torno a la detención del Gilbert Caro, diputado de la Asamblea Nacional. “La dictadura avanza, ya no basta con secuestrar las elecciones, cerrar medios de comunicación o nombrar magistrados espurios, su nueva línea de acción incluye la detención de diputados a la AN, quienes, por atribución del art. 200 de nuestra Constitución gozan de inmunidad, y la autoridad que actué en plena violación de esta inmunidad parlamentaria, será responsable penalmente”, dijo.

En este orden, Aure aseguró “La AN debe sesionar de forma urgente por la detención del diputado Gilbert Caro, quien fue secuestrado este miércoles en Carabobo por el CICPC, ya estamos a viernes y aun no lo ha hecho, eso es alarmante, no basta con ruedas de prensa, pues a nivel mundial la inmunidad parlamentaria es una institución reconocida y respetada, incluso en la llamada 4ta república se respetaba la inmunidad de quienes siendo diputados disentían del gobierno central, como ejemplo de eso esta Teodoro Petkof o Gustavo Machado, antiguos líderes de izquierda”.

“Desde la academia no podemos quedarnos callados, es cierto que este hecho no sorprende debido a los amplios antecedente delictivos del gobiernos de Nicolás Maduro, pero no por eso debemos guardar silencio, todo lo contrario, muy a pesar de saber que no tenemos estado de derecho vigente, hay que alzar la voz por cada hecho que lo viole aun más. Callar nos haría cómplices de estos desafueros”, afirmó.

Por último, Pablo Aure resaltó “es nuestro deber recodar que muchos de los funcionarios públicos que hoy se dedican delinquir desde el gobierno, se formaron en las aulas de nuestras universidades donde se explica claramente el significado de la democracia, la independencia de poderes y la inmunidad de los diputados, allí hay que hacer una gran reflexión, pues queda en evidencia que no basta con tener una educación con excelente contenido programático, hay también que educar en valores, y los mas efectivo para ello, es construir un país donde la familia pueda desarrollarse con dignidad, todo lo contrario a lo que tenemos hoy en día”.

