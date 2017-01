Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 13, 2017 1:01 pm

En el marco del Día del Maestro, la coordinadora nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular, Marcela Máspero, rechazó la nueva propuesta de currículo escolar hecha por el Gobierno, catalogándolo como un intento para ideologizar la formación de los niños e intentar forzar el Plan de la Patria sobre los venezolanos, lo que complementa el pésimo estado en que se encuentra todo el sistema educativo.

“La mayoría de los planteles educativos en el país tuvieron que iniciar clases sin tener acceso al Programa Alimenticio Escolar, lo que deja a nuestros niños en una situación paupérrima. Una situación tan mala como la que enfrentan los maestros en las escuelas públicas, que todos los días son víctimas de la presión y persecución de un régimen que intenta forzarlos a apoyar medidas como el Carnet de la Patria o el Pan de la Patria. Por eso nosotros apoyamos al sector magisterial en esta lucha, como seguiremos apoyando a los trabajadores del sector eléctrico o del sector petrolero, que una vez más han sido engañados por el régimen de Nicolás Maduro con un aumento insignificante que no alcanza para nada, que a pesar de afirmar ser obrerista impulsa el despido de 10.000 trabajadores en el sector público. Pero que sepan que los trabajadores no nos vamos a rendir sin luchar”, dijo Máspero.

Por su parte, el coordinador nacional del Movimiento Educadores Progresistas VP y ex secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Roland Golding, rechazó el intento de ideologizar la educación venezolana y la falta de credenciales del actual Ministro de Educación, Elías Jaua. “Elías no es educador, ni tiene relación alguna con el sector educativo lo que hace que no sea apto para el cargo. El nombramiento de Jaua como Ministro de Educación responde únicamente a la línea del vicepresidente Tareck El Aissami, para continuar el amedrentamiento contra nuestros docentes y la ideologización de nuestros niños”, señaló.

Asimismo, destacó que todos los docentes deben activarse para rechazar el nuevo currículo y extendió un llamado a todos los padres y representantes para que sean protagonistas en la lucha por preservar una educación balanceada para los niños y por preservar el sistema de valores que se enseña en las escuelas venezolanas.

“Desde Voluntad Popular hacemos un llamado a los maestros, a los padres y representantes, alumno y ex alumnos para que entiendan que nuestra lucha es por todos los niños de Venezuela, que la lucha por la defensa de la democracia es permanente y el sector educativo es clave para tener éxito. El próximo domingo 15 de enero estaremos reunidos en la Plaza Bolívar de Chacao, donde vamos a exponerle a los padres y representantes el nuevo modelo educativo que nosotros defendemos e invitamos a que todos los venezolanos asistan para escuchar nuestras ideas”.

La Exministra de Niveles y Modalidades del Sistema Educativo y profesora de Cátedra en la Universidad Central de Venezuela, Norma Odreman, aseguró que es importante preservar un currículo escolar que enseñe a los niños venezolanos los valores democráticos. En ese sentido, instó a consultar el nuevo modelo educativo con la población.

“Verdaderamente nos preocupa el nuevo currículo de educación media porque no cumple con la estructura regular que se usa en Venezuela y todos los países del mundo. Es un currículo que se aleja de la Constitución de Venezuela, que indica que el alumno debe ser educado en todas las corrientes de pensamiento, frente a eso tenemos un currículo que dice que el estudiante debe ser educado en el marco del socialismo y del Plan de la Patria. Nosotros debemos insistir que nuestro currículum y nuestro modelo educativo debe ser profundamente democrático. Por eso, los docentes no podemos aceptar que se envenene la mente de los niños y se les induzca en un sistema que no es el nuestro. Lo primero que tenemos que hacer es un currículo de consenso, a consultar nuestras políticas educativas con la población”.

Acompañada por otros movimientos de la tolda naranja como Proinclusión y el Movimiento Deportivo, la también dirigente nacional de Voluntad Popular, Marcela Máspero, aprovechó la oportunidad para rechazar la represión del régimen de Nicolás Maduro y expresar solidaridad con el diputado Gilber Caro, quien fue secuestrado el día miércoles por funcionarios del Sebin en el estado Carabobo.

“Rechazamos desde el Movimiento de Trabajadores y de todo Voluntad Popular la campaña de difamación que mantiene la cúpula del régimen en contra de nuestro compañero, el diputado Gilber Caro, quien tiene una hoja de vida que sirve como ejemplo para todos los trabajadores. También contra su compañera, Steicy Escalona, cuya detención arbitraria viola los convenios internacionales pues ella es una venezolana que vive y trabaja en Suiza. Ellos cuentan con toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo y que cuenten con el movimiento de trabajadores porque su lucha es nuestra lucha”, puntualizó.