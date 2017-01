Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 14, 2017 11:28 am

La diputada, Manuela Bolívar, expresó que inicia un año difícil para todos los venezolanos en términos económicos y políticos, y por ello, se requiere la movilización social para lograr el cambio a través de la materialización de las elecciones, que no son las de gobernadores o alcaldes, sino presidenciales.

“Nuestro derecho fundamental es votar, pero esto no va a pasar sino hay presión social y sino salimos contundentemente a la calle”, expresó la diputada en su programa Contigo transmitido por Radio Caracas Radio.

La dirigente de Voluntad Popular agregó que el liderazgo no solo se encuentra en los líderes políticos sino en la sociedad civil. “El proceso de la revolución bolivariana aniquila el futuro de todos, es importante buscar la manera de organizarnos y no abandonar la calle”, agregó.

Al mismo tiempo, Bolívar se refirió a su compañero de partido, Gilber Caro, quien fue detenido junto a su novia por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado miércoles 11 de enero en el peaje de La Cabrera, en la autopista Regional del Centro.

“Gilber nunca mintió sobre su pasado, de hecho, su pasado era su carta de presentación. Siempre manifestaba lo que el sistema de justicia en el país debía ser y no es”, destacó Bolívar.

Hasta el momento no se sabe de él y a Steicy Escalona un tribunal militar le dictó privativa de libertad, violando el debido proceso, porque ella es civil y no tiene ningún tipo de vinculación con el mundo militar, por lo tanto debía ser juzgada por sus jueces naturales, el de la jurisdicción penal ordinaria. Pero como siempre tenemos las mismas cortinas de humo del gobierno. Se les pretende involucrar en un supuesto golpe de Estado, cuando el único golpe es que son muchos los venezolanos que no comen tres veces al día”, concluyó.

Nota de prensa