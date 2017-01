Publicado en: Opinión

Las actuaciones de Nicolás para comenzar el año han resultado, actuaciones de avanzada en el apuntalamiento del régimen, a los efectos de su consolidación y el cumplimiento de sus objetivos.

En primer lugar el mandatario venezolano anunció un proceso de liberación de todo el territorio de la criminalidad y la consolidación de las misiones sociales ya que según su criterio el 2017 es el año para la recuperación económica, garantizar la paz social y la erradicación de la criminalidad y presento el Plan Carabobo 2017-2018 para enfrentar los problemas económicos del país, “Dios lo oiga y el Diablo sea sordo”, como diría mi abuela.

En este orden, Nicolás anunció una jornada de carnetización para garantizar que los magníficos beneficios sociales que ofrece el gobierno lleguen a todos los venezolanos, presenta entonces la consabida Tarjeta de la Patria, “el carnet de la Patria” y explicó que con él se podrá pagar la bolsa de alimentos de los CLAP, participación den la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), entre otros, en una clara alusión a la tarjeta de racionamiento instaurada en Cuba por el Gobierno del fallecido ex presidente Fidel Castro que controla la cantidad de productos y alimentos que pueden comprar las familias cubanas cada mes a precios subsidiados por el Estado.

Dada la Inflación y como solución mágica a la misma, decreto el primer aumento del aumento del salario mínimo y pensiones del ano, en un 50%, es decir en 40.638 bolívares, el aumento del bono de alimentación en 82.800, por lo que el ingreso integral del venezolano será de 104.358 bolívares mensuales e igualmente anuncio el ajuste de la Unidad Tributaria, por lo que el SENIAT autorizó el incremento de un 18% de la Unidad Tributaria, pasando de 150 a 177 Bs, luego de haber entregado un informe a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, concretándose el mismo a través de Gaceta Oficial.

Igualmente, Nicolás anunció que se abrirán 7 casas de cambio en la frontera, en San Antonio del Táchira y Paraguachón, para el cambio de bolívares por pesos colombianos y los cambios de los ministros que estarán al frente de los 15 motores que conforman la Agenda Económica Bolivariana durante 2017.

En el mismo orden Nicolás creo en el área de seguridad, un Comando Nacional Antigolpe con la intensión de brindarle paz al país y luchar contra quienes pretendan dar un golpe de Estado, dicho Comando garantizará el funcionamiento de la sociedad, velará por la economía y los servicios públicos en cada estado del país. A decir de Maduro “Será el brazo ejecutor de las políticas preventivas, porque la batalla por la paz la ganamos con prevención, además de hacer justicia y que se castiguen todos los intentos golpistas para desestabilizar a Venezuela”. Comando Antigolpe conformado por el vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, quien Io presidiera la vicepresidenta de Soberanía Política Seguridad y Paz, Carmen Meléndez; la canciller Delcy Rodríguez y los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. También conforman el Comando el diputado Diosdado Cabello, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebim), Gustavo González López; el comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, Vega González; el director de la Policía Nacional, Franklin García Duque, y el director de Contrainteligencia Militar, Iván Rafael Hernández Gala.

Y ya estamos viendo los frutos producto de las actuaciones de este Comando, más represión, persecución política y amedrentamiento, detenciones por doquier en las últimas semanas y más presos políticos.

Por otro lado, la Asamblea Nacional esta semana como inicio de su gestión y en cumplimiento a su promesa de hace algún tiempo comenzó a accionar igualmente decretando el abandono del cargo del Presidente de la Republica, Nicolás Maduro Moros. Según los diputados el Presidente no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales en medio de la grave crisis por la que atraviesa el país ya que él es el responsable de la devastación, la fuerte inflación y la brutal escasez de alimentos y productos básicos. Esta decisión teóricamente podría llevar a la destitución de Nicolás en un lapso de 30 días, y estuvo acompañada de una petición para convocatoria a elecciones, pero a mi entender esto solo intensifica la confrontación política en el país.

El asidero legal para declarar el abandono del cargo lo encuentra la Asamblea en el artículo 233 de la Constitución, que contempla el abandono del cargo como uno de los casos de “falta absoluta”, entre los que también están su muerte, su renuncia o la destitución por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Pero ocurrió lo de siempre, lo usual, minutos antes de la sesión parlamentaria, el TSJ publicó un comunicado titulado: “Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al Presidente de la República” y así la instó a abstenerse de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales, de “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico. Asimismo, hizo un llamado a utilizar el diálogo para dirimir las diferencias políticas y cumplir los deberes y fines constitucionales, con el objetivo de preservar la paz. Acto seguido el TSJ arremete contra las decisiones del máximo poder legislativo en el país y procede a declarar nulas las sesiones de la Asamblea realizadas este ano.

Sin embargo, la Asamblea en cumplimiento de un dictamen del TSJ aprobó la desincorporación de tres diputados por el Estado de Amazonas, Julio Harón Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzmán cuya alta en septiembre pasado motivó al máximo tribunal a declarar “en desacato” al Parlamento. La solicitud la realiza el diputado Simón Calzadilla y fue aprobada con la intención de acatar la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que declaró como actos nulos todas las acciones a la AN, por haber considerado como desacato la juramentación de los parlamentarios por presuntas irregularidades en las elecciones del estado, en fin corrigen el entuerto.

Y en este punto estamos, los venezolanos continuamos pasando trabajo, con el estomago vacio al igual que los bolsillos y según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), vamos para peor porque este año la inflación en el país será del 1.600%, todo lo cual le continuara restando mucho de su valor al bolívar, ya casi en extinción.

Según el gobierno, esto es el resultado de una “guerra económica” librada por la oposición y según la oposición son las actuaciones desacertadas del gobierno en materia económica las que han llevado al país a la crisis en la que nos encontramos sumidos, el aumento salarial financiado con impresión de dinero en el Banco Central de Venezuela inevitablemente produce más inflación, el cual sin duda provocara despidos y obligara al cierre de pequeños negocios, por decir lo menos.

Y de este lado, los venezolanos padeciendo, continuamos pacientemente a la espera de soluciones más que retorica, la verdad que no vemos clara cuál podría ser la salida a las crisis que nos agobia, a todas luces pareciera que el abandono del cargo no es, que por ahí no van los tiros, porque como vemos el Gobierno se mantiene actuando, avanza a pasos agigantados en su proyecto, de tal modo que el Presidente no ha dejado de ejercer sus funciones, que las ejerce erradamente y sin planificación ese es otro tema.

Lo que sí está claro es que esta oposición augura la reanudación del conflicto venezolano, a la fecha genera más tensiones y conflictos internos en la oposición y la arremetida del gobierno en contra de quienes piensan distinto.

La verdad es que aquí se requiere del coraje y la valentía del pueblo, ya que lo que viene a todas luces, no será fácil, toca demostrar a los venezolanos de que estamos hechos, poner las cosas en su sitio a través de la exigencia contundente del cumplimiento de la Constitución y las leyes, ¡el respeto a los derechos humanos y la paz, porque la voz del pueblo es la voz de Dios!

Maria Auxiliadora Dubuc

@mauxi1